[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한화솔루션 Wire & Cable 부문(이하 한화솔루션)은 13일부터 17일까지 독일 뒤셀도르프에서 열리는 세계 최대 와이어·케이블 전시회 'WIRE 2026'에 참가한다고 15일 밝혔다.

'WIRE 2026'은 세계 주요 케이블 제조사와 소재 기업이 한자리에 모여 최신 기술과 산업 트렌드를 공유하는 글로벌 행사다. 한화솔루션은 이번 전시를 계기로 고부가 전력 케이블 소재 분야의 중장기 성장 전략과 비전을 본격적으로 알릴 계획이다.

한화솔루션, 세계 최대 와이어·케이블 전시회 'WIRE 2026' 참가 [사진=한화솔루션]

이번 전시에서 한화솔루션은 "Best Quality, Better Planet"을 슬로건으로 내세우고, 고성능 케이블 소재 기술력과 지속가능한 순환형 솔루션을 결합한 부스를 선보인다. 관람객 경험을 높이기 위해 디지털 전시 도구와 상담 기능을 강화한 부스 설계를 적용해 글로벌 고객사와의 접점을 넓히고, 향후 수주 및 파트너십 기회도 적극 발굴할 예정이다.

한화솔루션 Wire & Cable 부문 대표 까를로 스칼라타(Carlo Scarlata)는 "이번 전시회는 한화솔루션의 초고압케이블 소재 기술력과 순환형 솔루션 역량을 글로벌 시장에 본격적으로 선보이는 계기가 될 것"이라며 "차별화된 품질 경쟁력과 고객 협업을 바탕으로 고부가 전력 케이블 소재 시장 공략을 더욱 가속화하겠다"고 말했다.

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