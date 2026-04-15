단양군, '귀농귀촌도시 부문' 12년 연속 대상

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연간 1000명 이상 귀농귀촌인 유치 성과

지역 발전도 함께하는 맞춤형 정책 강화

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 '2026 대한민국 대표브랜드 대상' 귀농귀촌도시 부문 12년 연속 대상을 수상해 귀농귀촌 정책의 우수성을 전국에 입증했다.

15일 단양군에 따르면 대한민국 대표브랜드 선정위원회가 주관한 이번 시상에서 단양군은 브랜드 인지도와 마케팅 활동, 선호도 등 전 평가 항목에서 고르게 높은 평가를 받으며 대한민국을 대표하는 귀농귀촌 도시로서의 위상을 다시 한번 확인했다.

단양군이 '2026 대한민국 대표브랜드 대상' 시상식에서 귀농귀촌부분 대상을 수상했다.[사진=단양군] 2026.04.15 choys2299@newspim.com

단양군은 최근 3년간 매년 1000명 이상의 귀농귀촌인을 유치하며 뚜렷한 성과를 이어가고 있다.

인구 3만 명 규모의 지역에서 이 같은 실적을 거둔 것은 단양군의 귀농귀촌 정책이 단순한 지원을 넘어 실질적인 인구 유입과 안정적인 지역 정착으로 이어지고 있음을 보여준다.

군의 귀농귀촌 정책은 준비 단계부터 정착, 지역사회 융화까지 전 과정을 아우르는 체계적인 지원 시스템이 강점이다.

준비 단계에서는 '단양에서 살아보기' 프로그램을 통해 3개월간 주거와 연수 기회를 제공하고, 수료자에게는 12개월간 최대 240만 원의 주거 임차료를 지원해 초기 정착 부담을 덜고 있다.

또 '충북형 귀농귀촌 보금자리'와 '단양 이음터' 조성에도 힘을 쏟으며 체류에서 정착으로 이어지는 기반 마련에 나서고 있다.

초기 정착 단계에서는 귀농인 정착장려금을 가구원 수에 따라 최대 600만 원까지 지원하고, 소형 농기계 지원과 비닐하우스 신축 지원, 주택 수리비 지원 등 실질적인 영농 기반 조성 정책도 함께 추진하고 있다.

전국에서 처음 추진 중인 '주민주도형 귀농귀촌 활성화 시범사업'도 눈길을 끈다.

이 사업은 2025년부터 2027년까지 3년간 추진되며 연간 700세대 유치를 목표로 하고 있다.

타 시·도의 동 지역에서 단양군으로 이주해 전입신고 후 6개월이 지난 세대를 대상으로 하며, 단양군과 관리협약을 체결한 100개 마을이 참여한다.

군 관계자는 "단양은 천혜의 자연환경과 체계적인 지원정책을 바탕으로 도시민의 새로운 출발을 돕는 귀농귀촌 최적지"라며 "앞으로 귀농귀촌인들이 지역에 안정적으로 정착해 자신의 꿈을 실현하고 지역 발전에도 함께할 수 있도록 맞춤형 정책을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com