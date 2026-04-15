방탄소년단, 美 빌보드 '핫 100' 3주 연속 6곡 차트인…'스윔' 5위

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100'에 6곡을 진입시켰다.

지난 14일 발표된 미국 음악 전문 매체 빌보드의 최신 차트(4월 18일 자)에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 '핫 100' 5위에 랭크됐다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단. [사진=빅히트뮤직] 2026.04.03 alice09@newspim.com

수록곡 '바디 투 바디(Body to Body)'(52위), '2.0'(67위), '훌리건(Hooligan)'(72위), '노멀(NORMAL)'(82위), 'FYA'(90위)도 순위권에 들었다. 이로써 신보의 14개 수록곡 중 6곡이 3주째 차트인에 성공했다.

특히 '스윔'은 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)'에서 3주 연속 정상을 기록했다. 성덕대왕신종의 종소리를 제외한 가창곡 13곡이 '글로벌 200' 50위권, '글로벌(미국 제외)' 40위권에 안착하며 전 세계적인 인기를 누리고 있다.

방탄소년단은 3주 동안 '빌보드 200', '아티스트 100', '디지털 송 세일즈', '톱 앨범 세일즈' 차트 정상을 차지했다. '빌보드 200'에서 3주째 1위를 차지한 그룹은 2012년 이후 방탄소년단이 처음이다.

'바이닐 앨범'에서는 전주 대비 2계단 상승해 1위를 탈환했고 '톱 스트리밍 앨범' 4위, '스트리밍 송' 9위에 포진했다. 음반과 음원이 고루 상위권에 자리하면서 탄탄한 대중적 지지 기반을 입증했다.

방탄소년단은 지난 9일과 11~12일 경기도 고양종합운동장에서 새 월드투어 '아리랑'을 성료했다. 3일 공연에 총 13만2000명의 팬이 모였다.

이들은 4월 17~18일 일본을 거쳐 북미, 유럽, 남미, 아시아 등지의 34개 도시에서 85회 공연을 이어간다. 이는 한국 가수의 단일 투어 기준 최다 회차다.

alice09@newspim.com