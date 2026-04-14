먹방·길거리 응원? 한국어기초사전, 표제어 1657개 신규 추가

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 국립국어원이 전 세계 한국어 학습자를 위한 '한국어기초사전'에 신규 표제어 1657개를 추가했다고 14일 밝혔다.

국립국어원 '한국어기초사전'. [자료= 국어원 홈페이지]

이번에 새로 등재된 1657개 표제어는 '먹방', '웹툰'처럼 한국인의 일상에서 널리 쓰이는 신어부터, '길거리 응원'처럼 외국인이 교과서만으로는 접하기 어려운 한국 특유의 문화 표현까지 망라한다. 이로써 한국어기초사전의 총 표제어 수는 5만 3000여 개로 늘었다.

신규 표제어 추가와 함께 기존 표제어에 대한 내용 정비도 이뤄졌다. 뜻풀이를 학습자 눈높이에 맞게 쉽게 고쳐 쓰고, 성 인지 감수성과 문화 다양성 관점에서 기존 용례를 수정하거나 추가했다. 특정 성별이나 문화권에 편향될 수 있는 예문을 손본 것으로, 국제 언어 교재 기준과의 정합성을 높이려는 시도로 읽힌다.

기능 측면의 변화도 주목된다. 기존에는 초급·중급·고급의 어휘 등급 정보를 1만 개 어휘에만 제공했으나, 이번 정비를 통해 음식·지역·문화 어휘 등 일부를 제외한 전체 표제어로 확대했다. 학습자가 자신의 수준에 맞는 어휘를 체계적으로 고르고, 교원이 수업 설계에 직접 활용할 수 있는 기반이 마련됐다.

모든 표제어에는 의미 범주 정보도 새로 붙었다. '걸어가다'에 '인간 > 신체 행위', '경험론'에 '교육 > 학문 용어'와 같은 분류 체계를 부여해, 학습자가 어휘의 사용 맥락과 관련 어휘 군을 함께 파악할 수 있도록 했다.

국어원은 한국어기초사전을 11개 언어로 번역한 '한국어-외국어 학습사전'도 함께 정비했다.

fineview@newspim.com