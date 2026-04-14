먹방·길거리 응원? 한국어기초사전, 표제어 1657개 신규 추가

AI 핵심 요약beta
- 국립국어원이 14일 한국어기초사전에 신규 표제어 1657개를 추가했다.
- 먹방, 웹툰 등 신어와 길거리 응원 같은 한국 문화 표현을 포함해 총 5만 3000여 개로 늘렸다.
- 어휘 등급 정보를 전체 표제어로 확대하고 의미 범주 정보를 신규 추가해 학습 효율을 높였다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 국립국어원이 전 세계 한국어 학습자를 위한 '한국어기초사전'에 신규 표제어 1657개를 추가했다고 14일 밝혔다.
이번에 새로 등재된 1657개 표제어는 '먹방', '웹툰'처럼 한국인의 일상에서 널리 쓰이는 신어부터, '길거리 응원'처럼 외국인이 교과서만으로는 접하기 어려운 한국 특유의 문화 표현까지 망라한다. 이로써 한국어기초사전의 총 표제어 수는 5만 3000여 개로 늘었다.
신규 표제어 추가와 함께 기존 표제어에 대한 내용 정비도 이뤄졌다. 뜻풀이를 학습자 눈높이에 맞게 쉽게 고쳐 쓰고, 성 인지 감수성과 문화 다양성 관점에서 기존 용례를 수정하거나 추가했다. 특정 성별이나 문화권에 편향될 수 있는 예문을 손본 것으로, 국제 언어 교재 기준과의 정합성을 높이려는 시도로 읽힌다.
기능 측면의 변화도 주목된다. 기존에는 초급·중급·고급의 어휘 등급 정보를 1만 개 어휘에만 제공했으나, 이번 정비를 통해 음식·지역·문화 어휘 등 일부를 제외한 전체 표제어로 확대했다. 학습자가 자신의 수준에 맞는 어휘를 체계적으로 고르고, 교원이 수업 설계에 직접 활용할 수 있는 기반이 마련됐다.
모든 표제어에는 의미 범주 정보도 새로 붙었다. '걸어가다'에 '인간 > 신체 행위', '경험론'에 '교육 > 학문 용어'와 같은 분류 체계를 부여해, 학습자가 어휘의 사용 맥락과 관련 어휘 군을 함께 파악할 수 있도록 했다.
국어원은 한국어기초사전을 11개 언어로 번역한 '한국어-외국어 학습사전'도 함께 정비했다.
fineview@newspim.com