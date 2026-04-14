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유은혜 예비후보 "1316일 장관 경험으로 경기교육 '기본' 세울 것"

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  • 유은혜 경기도교육감 예비후보가 14일 정책토론회에서 경기교육 정상화 해법을 제시했다.
  • 재정 위기 비판하며 전시성 사업 예산 50% 감축으로 1500억 원 확보를 밝혔다.
  • 교육격차 해소와 자치학교 확대, 현 교육감 체제 강하게 비판했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

14일 단일화 토론회서 정책 행보...재정 위기 해법 등 구체적 수치 제시

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 유은혜 경기도교육감 예비후보가 14일 열린 민주진보 교육감 후보 단일화 2차 정책토론회에서 역대 최장수 교육부 장관으로서의 행정 경험을 바탕으로 한 '경기교육 정상화' 해법을 제시하며 본선 경쟁력을 과시했다.

역대 최장수 교육부 장관으로서의 행정 경험을 바탕으로 한 '경기교육 정상화' 해법을 제시하며 본선 경쟁력을 과시했다. [사진=유은혜 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

유 예비후보는 이날 토론회에서 교육철학과 정책 실행력, 구체적인 재정 확보 방안을 조목조목 짚으며 '준비된 교육감'으로서의 면모를 부각하는 데 주력했다.

유 후보는 경기도교육청의 재정 위기 상황을 수치로 제시하며 날카롭게 비판했다. 그는 "통합재정안정화기금이 급감하는 등 위기가 심화되고 있다"며 "전시성·행사성 사업 예산 50%, 기관 유지 경비 20%를 감축해 약 1,500억 원의 재원을 확보하겠다"고 밝혔다.

이렇게 확보된 예산은 교육격차 해소와 '경기형 기본교육'에 우선 투입하겠다는 구상이다. 또한 도지사와 공동 책임지는 '경기교육자치위원회' 신설을 통해 정책 실행력을 높이겠다는 복안도 내놨다.

교육격차 해법으로는 '경기형 자치학교'를 내세웠다. 유 후보는 현 체제의 AI 특목고 확대 정책이 교육 격차를 심화시킬 수 있다고 우려하며 "해법은 수직적 서열화가 아닌 수평적 다양화에 있다"고 강조했다.

고교학점제 실질화와 교육과정 자율권 확대를 통해 학교의 선택권을 넓히는 동시에, 여건이 열악한 지역에 대한 집중 지원으로 지역 간 격차를 줄이겠다는 계획이다.

유 후보는 임태희 현 교육감 체제를 "철학 없는 비민주와 전문성 부족의 결합"이라고 규정하며 강하게 비판했다. 그는 "가장 높은 곳에서 책임졌던 경험을 바탕으로 흔들리는 교실에 단단한 기둥을 세우겠다"고 다짐했다.

유은혜 후보는 "가장 높은 곳에서 책임졌던 경험을 바탕으로 흔들리는 교실에 단단한 기둥을 세우겠다"고 다짐했다.[사진=유은혜 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

마무리 발언을 통해 유 후보는 "지금 필요한 것은 서로를 향한 공격이 아니라 무너진 경기교육을 바로 세우는 일"이라며 "민주진보 교육의 가치를 실력으로 증명할 수 있는 일 잘하는 교육감을 선택해 달라"고 지지를 호소했다.

beignn@newspim.com

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김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53
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