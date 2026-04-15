공공기관 안전활동 수준평가 S등급 '0곳'…A등급 4곳뿐

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노동부·안전보건공단, 공공기관 안전활동 수준평가 결과 공개

최고 점수 'S등급' 0곳…청산절차 진행 중인 석탄공사는 D등급

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 공공기관 105곳의 지난해 안전활동 수준을 평가한 결과 최고 점수 S등급을 받은 곳은 전무한 것으로 드러났다. A등급을 받은 기관도 4곳에 그쳤다.

고용노동부와 한국산업안전보건공단은 이 같은 내용이 담긴 '2025년 공공기관 안전활동 수준 평가' 결과를 15일 공개했다. 공공기관 안전활동 수준 평가 결과가 노동부 차원에서 공개된 것은 이번이 처음이다.

2019년 첫 시행된 공공기관 안전활동 수준 평가는 공공기관의 안전보건 경영체제, 안전관리 활동 및 성과를 종합 평가하는 제도다. 평가 결과는 공공기관 경영평가에 반영되고, 개선이 필요한 곳은 기관별 컨설팅 지원 등 후속 조치가 제공된다.

평가 결과 최고 등급인 S등급을 받은 곳은 없었다. 4곳은 A등급을 받았고, 77곳은 B등급을 받았다. C등급과 D등급은 각각 23곳, 1곳으로 나타났다.

정부세종청사 고용노동부 전경 [사진=고용노동부]

A등급 공기업은 한국남동발전, 한국지역난방공사, 한전KDN 3곳이었다. 준정부기관 중에선 한국무역보험공사가 유일하게 A등급을 받았다.

유일하게 D등급을 받은 기관은 한국석탄공사였다. 석탄공사는 청산 절차가 진행되고 있어 최소한의 관리 인력만 근무하고 있고, 안전활동에 대한 업무수행이 어려운 환경인 점 등이 고려됐다는 설명이다.

S등급을 받은 기관이 한 곳도 없는 점에 대해 노동부 관계자는 "S등급은 상대평가가 아니라, 최고 수준 900점 이상을 충족할 때 부여되는 절대 평가 단계"라며 "현재 엄격하게 평가하고 있어 해당 기준을 충족한 기관이 없었다"고 부연했다.

B등급 기관은 강원랜드, SR, 인천국제공항공사, 공무원연금공단, 건강보험심사평가원, 부산항만공사 등이었다. C등급은 한국도로공사, 한국철도공사, 한국동서발전, 국가철도공단, 기술보증기금, 국방과학연구소 등으로 확인됐다.

이번에는 공공기관 105곳의 지난해 활동에 대한 평가가 이뤄졌다. 평가 대상 중 공기업은 31곳, 준정부기관 56곳, 기타공공기관 18곳이었다.

평가는 건설발주 등 위험 현장을 직접 찾아 살피는 현장작동성 평가와 대면 평가를 함께 한 종합평가 방식으로 진행됐다.

노동부와 공단은 이번 평가에 '사망사고 감소 노력도' 지표를 신설했다. 사회적 이슈로 불거진 사건이 있는 곳은 감점할 수 있도록 평가 기준을 손질했다. 노동자 면담도 병행해 현장 의견을 평가에 적극 반영했다.

류현철 산업안전보건본부장은 "올해부터 평가의 투명성과 책임성을 제고하기 위해 모든 평가대상 공공기관의 등급을 공개했다. 현장에서 실제로 작동하는 안전관리체계가 정착될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com