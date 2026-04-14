전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.14 (화)
KYD 디데이
전국 대전·세종·충남

속보

더보기

"옵션 넘어 '공간 설계'"…계룡건설 엘리프, 맞춤형 상담 도입

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 계룡건설이 14일 엘리프 세종 스마트시티에서 맞춤형 옵션 상담을 시작했다.
  • 라이프스타일 반영 주방·현관 특화옵션으로 공간 활용도를 높인다.
  • 24~25일 전문가 컨설팅과 21~25일 계약을 세종 견본주택에서 진행한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 계룡건설 주거브랜드 엘리프(ELIF)가 아파트 옵션 선택 방식을 '맞춤형 공간 설계' 중심으로 확대한다.

계룡건설은 '엘리프 세종 스마트시티'를 시작으로 계약자를 대상으로 한 '시그니처 특화옵션 상담 행사'를 본격 운영한다고 14일 밝혔다.

주방 특화 이미지. [사진=계룡건설] 2026.04.14 gyun507@newspim.com

이번 행사는 기존의 단순 옵션 선택 방식에서 벗어나 계약자의 라이프스타일과 인테리어 취향을 반영한 공간 구성을 지원하는 프로그램으로 기획됐다. 최근 주거 트렌드가 기능 중심에서 개인 취향과 공간 완성도를 중시하는 방향으로 변화하는 흐름을 반영했다는 설명이다.

엘리프의 '시그니처 특화옵션'은 주방과 현관 등 주요 생활 공간을 중심으로 수납과 동선, 공간 활용도를 높이는 데 초점을 맞췄다. 이를 통해 계약자가 자신의 생활 방식에 맞는 공간 구성을 선택할 수 있도록 한 것이 특징이다.

특히 오는 24일과 25일에는 한혜원 홈스타일리스트와 전문 어드바이저가 참여하는 상담 프로그램이 운영된다. 상담에서는 인테리어 스타일링부터 수납 구성, 생활 동선 설계 등 주거공간 전반에 대한 컨설팅이 제공될 예정이다.

특화옵션 계약은 21일부터 25일까지 세종시 대평동 견본주택에서 진행되며 행사 기간에는 영상과 카탈로그, VR 등을 활용해 옵션 적용 시 공간 변화를 확인할 수 있도록 지원한다.

엘리프 관계자는 "주거공간에 대한 인식이 단순 거주에서 라이프스타일을 담는 공간으로 변화하고 있다"며 "전문가 상담 등을 통해 고객 선택을 지원할 계획"이라고 밝혔다.

한편 14일에는 특화옵션 투어 영상이 공개됐으며 21일까지 댓글 이벤트도 함께 진행된다. 참가자 중 추첨을 통해 경품이 제공될 예정이다.

gyun507@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53
사진
대통령 세종 집무실 15일 부지 공고 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반 시설인 대통령 세종 집무실 건립에 본격적으로 착수한다. 이규연 청와대 홍보소통수석비서관은 14일 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이재명 정부는 수도권 일극 체제를 극복하고 모든 지역이 고루 잘사는 대한민국을 만들기 위해 강도 높은 국가 균형 성장 정책을 펼치고 있다"며 "이중 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반인 대통령 세종 집무실을 조성하는 부지 조성공사를 15일 입찰공고 한다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com 대통령 세종 집무실 대상 부지는 35만㎡이며 사업비는 98억 원, 공사 기간은 14개월이다. 이 수석은 "이번 부지 조성 공사는 국가 균형 성장에 있어 상징적이고 중요한 의미를 지닌다"며 "행정수도 완성이라는 국민과의 약속을 문서에만 있는 계획이나 정치 구호로 두지 않고 현장에서 실천하는 첫 행동, 첫 삽이기 때문"이라고 강조했다. 정부는 부지 조성 공사와 함께 대통령 세종 집무실 설계 공모도 진행 중이며, 이달 말 당선작을 선정할 계획이다. 1년간 설계 과정을 거쳐 내년 8월 건축 공사에 들어간다. 이 수석은 "이재명 대통령은 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 거듭 밝히면서 '임기 내에 세종 집무실을 이용할 수 있게 신속하게 공사하라'고 지시했다"며 "당초 국민과의 약속대로 2029년 8월까지 세종 집무실에 입주할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다. 이를 통해 행정수도를 완성하고 국가 균형 성장 시대를 열어가겠다"고 약속했다. 대통령 세종 집무실 부지 앞쪽에는 국회의사당이 건립될 예정이다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com pcjay@newspim.com 2026-04-14 14:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동