"옵션 넘어 '공간 설계'"…계룡건설 엘리프, 맞춤형 상담 도입

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 계룡건설 주거브랜드 엘리프(ELIF)가 아파트 옵션 선택 방식을 '맞춤형 공간 설계' 중심으로 확대한다.

계룡건설은 '엘리프 세종 스마트시티'를 시작으로 계약자를 대상으로 한 '시그니처 특화옵션 상담 행사'를 본격 운영한다고 14일 밝혔다.

주방 특화 이미지. [사진=계룡건설] 2026.04.14 gyun507@newspim.com

이번 행사는 기존의 단순 옵션 선택 방식에서 벗어나 계약자의 라이프스타일과 인테리어 취향을 반영한 공간 구성을 지원하는 프로그램으로 기획됐다. 최근 주거 트렌드가 기능 중심에서 개인 취향과 공간 완성도를 중시하는 방향으로 변화하는 흐름을 반영했다는 설명이다.

엘리프의 '시그니처 특화옵션'은 주방과 현관 등 주요 생활 공간을 중심으로 수납과 동선, 공간 활용도를 높이는 데 초점을 맞췄다. 이를 통해 계약자가 자신의 생활 방식에 맞는 공간 구성을 선택할 수 있도록 한 것이 특징이다.

특히 오는 24일과 25일에는 한혜원 홈스타일리스트와 전문 어드바이저가 참여하는 상담 프로그램이 운영된다. 상담에서는 인테리어 스타일링부터 수납 구성, 생활 동선 설계 등 주거공간 전반에 대한 컨설팅이 제공될 예정이다.

특화옵션 계약은 21일부터 25일까지 세종시 대평동 견본주택에서 진행되며 행사 기간에는 영상과 카탈로그, VR 등을 활용해 옵션 적용 시 공간 변화를 확인할 수 있도록 지원한다.

엘리프 관계자는 "주거공간에 대한 인식이 단순 거주에서 라이프스타일을 담는 공간으로 변화하고 있다"며 "전문가 상담 등을 통해 고객 선택을 지원할 계획"이라고 밝혔다.

한편 14일에는 특화옵션 투어 영상이 공개됐으며 21일까지 댓글 이벤트도 함께 진행된다. 참가자 중 추첨을 통해 경품이 제공될 예정이다.

gyun507@newspim.com