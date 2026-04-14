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이돈승 완주군수 예비후보 "유희태 토론회 불참 철회해야"

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  • 이돈승 예비후보가 14일 유희태 예비후보에게 TV토론회 불참 철회를 촉구했다.
  • 유 후보가 15일 예정 토론회를 연기 요청 후 불참 통보해 검증 기회를 훼손했다.
  • 이 후보는 정책 경쟁 강조하며 공개 토론 참여와 군민 알권리 보장을 요구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"정책 검증 군민 알권리 보장 위해 참여 촉구"

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 더불어민주당 완주군수 경선 결선에 진출한 이돈승 예비후보가 TV토론회 불참 의사를 밝힌 유희태 예비후보를 향해 토론 거부 철회를 촉구했다.

이돈승 예비후보는 14일 성명서를 통해 "완주의 미래를 결정할 결선 투표를 앞두고 후보 검증의 중요한 기회가 '토론 노쇼'로 훼손되고 있다"며 유 후보를 비판했다.

이돈승 완주군수 예비후보[사진=이돈승 선거캠프] 2026.04.14 lbs0964@newspim.com

이 후보에 따르면 지역 방송사는 당초 오는 15일 결선 진출 후보를 대상으로 TV토론회를 진행할 예정이었으나 유 후보가 일정 연기를 요청한 뒤 최종적으로 불참을 통보했다.

이 후보는 "완주의 10년을 좌우할 논의의 장을 가볍게 여기는 태도"라며 "군민의 알 권리를 침해하는 행위"라고 주장했다. 또 "토론장이라는 공개된 검증의 자리에 나서지 않으면서 일방적인 주장만 하는 것은 책임 있는 자세가 아니다"고 지적했다.

특히 "토론회 불참은 정책 검증을 회피하려는 것으로 볼 수 있다"며 "정책 경쟁을 강조해 온 만큼 지금이라도 토론에 참여해야 한다"고 강조했다. 이어 "군민들은 토론회를 통해 후보의 자질과 비전을 판단하고자 한다"며 "유 후보는 토론 거부를 철회하고 공개 검증에 나서야 한다"고 촉구했다.

이 후보는 "정책과 실력으로 평가받을 준비가 돼 있다"며 "끝까지 품격 있는 경쟁으로 군민의 선택을 받겠다"고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com

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김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53
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대통령 세종 집무실 15일 부지 공고 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반 시설인 대통령 세종 집무실 건립에 본격적으로 착수한다. 이규연 청와대 홍보소통수석비서관은 14일 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이재명 정부는 수도권 일극 체제를 극복하고 모든 지역이 고루 잘사는 대한민국을 만들기 위해 강도 높은 국가 균형 성장 정책을 펼치고 있다"며 "이중 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반인 대통령 세종 집무실을 조성하는 부지 조성공사를 15일 입찰공고 한다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com 대통령 세종 집무실 대상 부지는 35만㎡이며 사업비는 98억 원, 공사 기간은 14개월이다. 이 수석은 "이번 부지 조성 공사는 국가 균형 성장에 있어 상징적이고 중요한 의미를 지닌다"며 "행정수도 완성이라는 국민과의 약속을 문서에만 있는 계획이나 정치 구호로 두지 않고 현장에서 실천하는 첫 행동, 첫 삽이기 때문"이라고 강조했다. 정부는 부지 조성 공사와 함께 대통령 세종 집무실 설계 공모도 진행 중이며, 이달 말 당선작을 선정할 계획이다. 1년간 설계 과정을 거쳐 내년 8월 건축 공사에 들어간다. 이 수석은 "이재명 대통령은 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 거듭 밝히면서 '임기 내에 세종 집무실을 이용할 수 있게 신속하게 공사하라'고 지시했다"며 "당초 국민과의 약속대로 2029년 8월까지 세종 집무실에 입주할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다. 이를 통해 행정수도를 완성하고 국가 균형 성장 시대를 열어가겠다"고 약속했다. 대통령 세종 집무실 부지 앞쪽에는 국회의사당이 건립될 예정이다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com pcjay@newspim.com 2026-04-14 14:19

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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