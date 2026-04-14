평택시 스마트시티 이노베이션 센터, 4월부터 시범운영

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 스마트시티 미래를 체험하고 시민과 소통하기 구축한 '평택시 스마트시티 이노베이션 센터'를 오는 4월부터 8월까지 시범운영을 거쳐 9월에 정식 개장한다.

14일 시에 따르면 센터는 국토교통부 '강소형 스마트시티 조성사업'의 일환으로 추진된 사업으로 도시문제 해결을 위한 생활 실험실(리빙 랩) 지원, 스타트업 육성, 스마트시티 정책 홍보 및 체험 시설을 갖춘 종합 지원 공간이라고 밝혔다.

평택시 스마트시티 이노베이션 센터 내부 모습[사진=평택시]

이에 따라 시는 시범운영 기간 동안 시민 대상 AI·탄소중립 교육과 체험 프로그램을 운영할 예정이다.

우선 4월에는 10명 내외 소수 정예회원으로 'AI 기술을 활용한 시민 경제역량 강화' 프로그램을 무료로 운영한다. 단체 대상 정규교육으로는 VR 체험, OX 퀴즈, 탄소중립 보드게임 등을 통해 '탄소중립 스마트시티' 정책을 알릴 예정이다.

또한 창업 10년 이내 평택시 소재 유망 스타트업 3개사를 선정해 개별 사무실·공용 회의실·사무기기 등을 3년간 무료로 지원한다.

시 관계자는 "시범운영 기간 시설·시스템을 점검하고 시민 의견을 반영해 9월 정식 운영을 최적화하겠다"며 "다양한 교육 신청 및 시설 이용 문의는 센터 공식 블로그에서 확인할 수 있다"고 밝혔다.

krg0404@newspim.com