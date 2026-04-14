울산시, 소상공인 금융지원 300억 원 조기 시행

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- 울산시가 14일 중동 정세 불안과 고환율로 어려운 소상공인 돕기 위해 300억 원 금융지원에 나선다.
- 경영안정자금 250억 원을 4월로 앞당기고 재기지원자금 50억 원을 신규 편성한다.
- 16일부터 경영안정자금, 17일부터 재기자금 온라인 접수하며 업체별 최대 8천만 원 지원한다.
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경영안정과 지역경제 회복 목표
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시는 중동 정세 불안과 고환율 장기화 등 대외 통상환경 악화로 어려움을 겪는 지역 소상공인의 경영안정을 돕기 위해 총 300억 원 규모의 금융지원에 나선다고 14일 밝혔다.
시는 당초 5월로 예정된 경영안정자금 250억 원을 4월로 앞당겨 조기 지원하고, 경영위기 이후 재기를 희망하는 소상공인을 대상으로 50억 원 규모의 신규 재기지원자금을 편성했다.
경영안정자금은 울산 지역 소상공인을 대상으로 한다. 상시근로자 10인 미만의 제조업·건설업·운수업체와 5인 미만의 도·소매·음식업체 등이 지원 대상이다.
업체당 최대 8,000만 원까지 신청할 수 있으며, 2년 거치 일시상환·1년 거치 2년 분할상환·2년 거치 2년 분할상환 등 상환 방식을 선택할 수 있다. 대출금리의 1.2~2.5%는 울산시가 지원한다.
재기지원자금은 폐업 후 재창업하거나 휴업 후 영업을 재개한 소상공인을 대상으로 하며, 울산신용보증재단 '소상공인 행복드림센터' 또는 소상공인진흥공단 '희망리턴패키지 재창업 교육'을 이수해야 한다. 업체당 최대 8,000만 원까지 지원된다.
경영안정자금은 오는 16일 오전 9시부터, 재기지원자금은 17일 오전 9시부터 울산신용보증재단 누리집을 통해 온라인 선착순 접수하며, 자금 소진 시 마감된다.
시 관계자는 "이번 자금 지원은 급변하는 대외 환경 속 소상공인의 자금난을 완화하고 경영안정을 돕기 위한 조치"라며 "지역 소상공인의 회복과 재도약을 위해 맞춤형 지원을 지속 추진하겠다"고 말했다.
psj9449@newspim.com