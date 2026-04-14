부산시, 경남·부산 통합특별법 국회 제출…경제·산업수도 도약 시동

AI 핵심 요약beta
- 박형준 부산시장과 박완수 경남지사가 14일 통합특별법을 제출했다.
- 국회 기자회견에서 2028년 통합 목표 자치권 확보를 밝혔다.
- 재정분권 확대와 주민투표 후 시행을 주요 내용으로 했다.
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시민 동참으로 통합 목표 달성
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 경남도가 지방분권형 행정통합 실현을 위한 특별법 제정에 나섰다.
박형준 부산시장과 박완수 경남지사를 비롯해 대표 발의자인 이성권 의원, 부산의 조경태·박수영 의원, 경남의 정점식·강민국·최형두 의원 등 8명이 경남부산 통합특별시 설치 및 경제·산업수도 조성을 위한 특별법을 14일 제출했다.
이들은 이날 오전 10시30분 국회에서 기자회견을 열고 "중앙정부의 응답을 기다리며 골든타임을 허비할 수 없어 당초 2028년 통합 목표 달성을 위한 자치권 확보 방안을 선제적으로 제시한 것"이라고 밝혔다.
주요 내용은 ▲재정 분권 확대 ▲자치 입법 및 조직권 확보 ▲재정 운용 자율성 강화 ▲기업 유치 및 산업 육성 권한 이양 ▲토지 이용 및 지역 개발권 회복 등이다.
시·도민의 최종 의사를 반영하기 위해 주민투표 후 법률이 시행되도록 부칙에도 명시했다.
부산시는 시급성을 감안해 우선 법안을 제출했으며, 주민투표는 연내 추진할 방침이다.
박형준 시장은 "지방분권형 행정통합은 지방이 스스로 살 길을 찾겠다는 절규이자 도전"이라며 "청년이 돌아오고 수도권에 대응하는 경제‧산업 수도로 도약하기 위한 여정에 시민 여러분의 동참을 바란다"고 말했다.
법안은 이성권 국회의원을 대표로, 부산·경남 국회의원 30명이 이름을 올렸다.
ndh4000@newspim.com