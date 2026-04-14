대구 수성구, 망월지 두꺼비 생태체험 프로그램 운영

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[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 수성구는 '2026 망월지 두꺼비 생태체험 프로그램'을 지난 8일부터 다음 달 19일까지 총 8회에 걸쳐 운영한다고 14일 밝혔다.

이 프로그램은 지역 학생들을 대상으로 전국 최대 두꺼비 산란지인 망월지에서 두꺼비 생태를 직접 체험하며 생물다양성과 자연과의 공존 가치를 이해할 수 있도록 마련됐다.

수성구는 '2026 망월지 두꺼비 생태체험 프로그램' 을 운영한다.[사진=수성구] 2026.04.14 yrk525@newspim.com

사전 신청한 초중학교 학급 및 동아리 단위로 운영되며, ▲두꺼비의 생태적 의미 ▲두꺼비와 인간과의 상호 관계 ▲두꺼비와 망월지 보전 방법 등을 배우고, 체험 시기에 따라 올챙이 또는 새끼 두꺼비를 관찰하는 활동도 진행된다.

또한 '망월지 두꺼비'를 모티브로 한 수성구 캐릭터 '뚜비'와 함께 프로그램이 운영돼 참여 학생들의 흥미와 몰입도를 높일 것으로 기대된다.

배춘식 수성구청장 권한대행은 "망월지는 단순한 저수지를 넘어 자연과 사람이 공존하는 생태적 거점이자 우리 구의 상징인 '뚜비'가 탄생한 소중한 공간"이라며, "이번 체험을 통해 미래 세대인 아이들이 생명 존중의 가치를 배우고 환경보호에 앞장서는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

yrk525@newspim.com