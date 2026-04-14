평택 시민사회, 국회의원 재선거 전략공천 반대 성명 발표

AI 핵심 요약beta
- 평택 시민사회 연대모임이 14일 평택 국회의원 재선거 낙하산 공천 반대 성명 발표했다.
- 민주당과 국민의힘에 4무 공천 원칙 적용과 공천 혁신 촉구했다.
- 지역민 중심 전략공천 조건부 수용하며 시민운동 선언했다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택 시민사회 연대모임이 6월 3일 예정된 평택을 국회의원 재선거에 '외부 인사의 낙하산식 전략공천'을 반대하는 성명서를 발표했다.
14일 시민사회 연대모임은 성명을 통해 "민심에 역행하는 낙하산 전략공천을 시민은 좌시하지 않을 것"이라며 더불어민주당과 국민의힘 양당에 공천 혁신을 촉구했다.
특히 이들은 정청래 더불어민주당 대표가 제시한 4무 공천(억울한 컷오프 없음, 낙하산 없음, 불공정 없음, 부정부패 없음) 원칙이 국회의원 공천에도 일관되게 적용될 것을 요구했다.
연대모임은 "지역을 이해하지 못하는 후보, 지역과 함께하지 않은 정치, 시민의 선택 과정을 생략하는 방식은 민주주의의 기본 원칙을 훼손한다"며 "하지만 불가피한 경우에 한해 지역민 중심의 전략공천은 조건부로 수용하겠다"는 입장을 밝혔다.
수용 조건으로는 첫째, 평택에서 살아왔고 지역과 함께 호흡해온 인물이 공천의 중심, 둘째, 공천 기준과 절차를 투명하게 공개하고 시민의 판단이 존중되는 구조 등이다.
연대모임은 "평택은 이미 두 차례 전략공천을 경험했고, 그 결과는 정치적 혼란과 재선거로 이어졌다"며 "같은 방식의 반복은 용납될 수 없다"고 경고했다.
그러면서 "이러한 요구가 받아들여지지 않을 경우 다양한 시민행동과 정치적 대응을 포함한 시민운동을 전개하겠다"고 선언했다.
한편 조국 조국혁신당 대표는 14일 오전 10시 6·3 지방선거와 함께 치러지는 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마해 '국민의힘 제로'와 '부패 제로'를 실현하겠다는 입장을 밝혔다.
krg0404@newspim.com