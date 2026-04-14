삼성액티브, 글로벌 메모리반도체 밸류체인 전반에 투자하는 ETF 상장

AI 핵심 요약beta
- 삼성액티브자산운용이 14일 글로벌 AI 메모리반도체 ETF를 상장한다.
- 한국·미국·일본·대만 메모리 밸류체인 기업 전반을 포괄한다.
- AI 추론 시장 확대에 맞춰 소부장·차세대 기술 기업을 선제 투자한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성액티브자산운용은 14일 글로벌 메모리반도체 밸류체인 전반에 투자하는 'KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 밝혔다.
회사에 따르면 해당 ETF는 한국 대표 기업 외에도 미국, 일본, 대만 등 글로벌 메모리 밸류체인 전반을 공략한다. 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 같은 종합 메모리 제조사(IDM)는 물론 샌디스크, 키옥시아, 웨스턴디지털 등 낸드 기반 스토리지 업체까지 폭넓게 포괄한다.
특히 주목할 부분은 반도체 소부장(소재·부품·장비) 섹터다. 고대역폭메모리(HBM)에만 쏠렸던 증설 투자가 올해를 기점으로 범용 메모리 생산 설비 전반으로 확산될 전망인 가운데, 글로벌 장비 대장주인 ASML, AMAT 등 핵심 기술력을 보유한 글로벌 소부장 기업의 실적 모멘텀이 기대된다는 설명이다.
또한 삼성액티브자산운용은 인공지능(AI) 기술이 고도화될수록 기존의 메모리 구조로는 감당할 수 없는 병목 현상이 발생한다는 점을 강조했다. 젠슨 황 엔비디아 CEO가 메모리의 중요성을 거듭 강조하는 이유도 여기에 있으며, 해당 ETF는 현재의 주도주를 넘어 차세대 메모리 기술을 주도할 기업들을 선제적으로 발굴한다는 구상이다.
김희덕 삼성액티브자산운용 매니저는 "AI 추론 시장의 팽창으로 HBM뿐만 아니라 DDDR5·낸드·HDD에 이르기까지 전 메모리 스펙트럼이 동시에 공급 부족 국면에 진입했다"며 "단순한 메모리 IDM 투자를 넘어 소부장과 미래를 바꿀 차세대 메모리 기술까지 글로벌 AI 메모리 밸류체인 정수만을 골라 담은 최적의 투자 수단이 될 것이다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com