광양제철소, 다문화 정착 플랫폼 구축

AI 핵심 요약beta
- 광양제철소가 13일 다문화가정 지원 사업비 전달식을 열었다.
- 포스코1%나눔재단 기탁금으로 인형극단에 3000만원, HONECO에 4900만원을 전달했다.
- 이주여성 적응과 가족 문화교류를 위한 인형극·합창·댄스 프로그램을 확대한다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 광양제철소가 다문화가정의 지역사회 정착을 돕기 위해 이주여성 인형극단과 가족합창단 등 문화예술 지원 사업을 확대한다.
광양제철소는 지난 13일 광양시 가족문화센터 4층 강당에서 '가(家)·나(NA)·다(多) 인형극단' 및 'HONECO' 사업비 전달식을 열고 다문화 가족 지원 사업을 본격 추진한다고 14일 밝혔다.
이들 사업은 포스코 임직원 급여 1%로 조성된 포스코1%나눔재단 기탁금으로 운영되며, 이날 인형극단에는 3000만원, HONECO에는 4900만원의 사업비가 전달됐다.
6년차를 맞은 '가·나·다 인형극단' 사업은 이주여성의 한국사회 적응을 돕기 위한 부모·부부 교육, 가족의 미래 설계 교육, 인형극단 '색동나무' 양성 프로그램으로 구성된다.
특히 이주여성이 주도하는 '색동나무'는 다문화 가정의 융화 과정을 담은 공연을 통해 누적 792회 공연, 2만1541명 관람 실적을 기록했으며, 2023년 다문화미래상 다문화모범봉사상 최우수상, 가천효행대상 다문화도우미상 대상, 2025년 전남 다문화 문화예술경연대회 우수상 등을 수상했다.
지난해 시작된 HONECO 사업은 이주여성의 한국어 능력 향상을 위한 가족합창단과, 다문화가정과 지역민 간 문화 교류를 유도하는 댄스 프로그램으로 구성돼 있다.
광양제철소는 합창·댄스 활동을 통해 정서적 지원과 신체능력 향상을 도모하고, 정기 공연 및 미디어 홍보로 다문화가정의 사회적 소속감을 높인다는 계획이다.
박종일 광양제철소 행정부소장은 "다문화 가정이 매년 증가함에 따라 문화적 접목과 안정적 정착을 위한 지원 정책이 필요한 상황"이라며 "다문화 가족의 행복을 위해 관련 사업을 지속 운영할 수 있도록 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com