现代汽车加码机器人与AI布局 拟2028年前在美投资260亿美元

纽斯频通讯社首尔4月14日电 韩国现代汽车集团会长郑义宣表示，公司将把机器人和"物理人工智能（AI）"作为未来发展的重要方向，并计划到2028年在美国累计投资260亿美元，夯实长期增长基础。

【图片=现代汽车集团提供】

郑义宣当地时间12日在世界经济峰会（WES）前夕接受美国媒体Semafor采访时作出上述表示。Semafor每年举办全球企业家聚集的商业论坛，郑义宣担任该论坛顾问委员。

郑义宣表示，机器人与物理AI正成为推动企业转型升级的关键动力，现代汽车正从传统汽车制造商向技术型企业转型。

根据规划，现代汽车将推动人形机器人在制造领域的应用，并逐步扩大生产规模。同时，公司还将持续加大在自动驾驶、AI及相关技术领域的投入，通过多种合作与投资方式提升技术竞争力。

郑义宣指出，企业在车辆运行及制造过程中积累的大量数据，将为技术研发提供重要支撑，有助于形成差异化竞争优势。

在美国市场方面，郑义宣表示，美国是现代汽车实现长期稳定增长的重要市场，公司将通过加大投资力度，进一步完善在当地的生产与技术布局。

此外，现代汽车还将根据全球市场环境变化，推进全球化与本地化相结合的发展策略，通过优化供应链和生产体系应对不确定性。

在能源领域，郑义宣表示，氢能与电动汽车技术具有互补关系，公司将继续推进氢能产业布局，完善相关产业链建设。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社