국힘 경기도당 공관위, 기초·광역의원 공천 후보 단수추천 등 일부 발표

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 경기도당 공관위가 13일 기초단체장 2차경선 결과를 발표했다.
- 연천·양평·가평 현군수 공천을 확정하고 광역·기초의원 단수 및 경선 후보를 결정했다.
- 수원·성남 등지 88명 기초의원 후보를 선거구별 단수·가·나로 구분 발표했다.
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기초의원, 18개 시·군 88명 공천
[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회(이하 공관위)가 13일 오후 기초단체장 2차경선 결과 및 19차 회의 결과를 공식발표했다.
공관위는 지난 11일과 12일 진행된 기초단체장 경선결과 ▲연천군 김덕현(56년생) 현 연천군수 ▲양평군 전진선(59년생) 현 양평군수 ▲가평군 서태원(64년생) 현 가평군수의 공천을 확정했다.
또 광역의원선거 ▲성남시-7선거구 안계일(57년생) 현 경기도의회 의원 ▲광명시-3 선거구 이지석(62년생) 현 광명시의회 의장을 단수 추천했고 ▲연천군 김미경(63년생) 현 연천군의회 의장(여성), 윤종영(71년생) 현 경기도의회 의원의 경선을 결정했다.
이어 기초의원선거 출마 후보중 선거구별 단수추천과 가·나를 구분한 후보 88명을 발표했다.
▲수원시-가(단수) 홍종수(55년생) 현 경기도당 지도위원회 위원장
▲수원시-나(단수) 김은수(66년생) 현 국민의힘 경기도당 대변인(여성)
▲수원시-다(가) 김영희(78년생) 현 여성위원회 수원시갑 지회장(여성)
▲수원시-다(나) 이병철(79년생) 전 체육교사
▲수원시-라(가) 유재광(57년생) 현 제12대 수원특례시의회 의원
▲수원시-라(나) 권지혜(88년생) 현 전국임대아파트연합회 회장(여성)
▲수원시-마(가) 이동엽(86년생) 현 주식회사 벤톤 대표이사
▲수원시-마(나) 박현수(74년생) 현 수원특례시의원
▲수원시-바(단수) 정옥선(70년생) 현 경기도당 여성위원회 사무국장(여성)
▲수원시-사(가) 홍은철(03년생) 현 국민의힘 수원병 사무국장
▲수원시-사(나) 유준숙(61년생) 현 수원특례시의회 시의원(여성)
▲수원시-아(가) 배지환(87년생) 현 수원특례시의원
▲수원시-아(나) 신학철(65년생) 현 경기도당 소상공인위원회 위원장
▲수원시-자(단수) 김현(69년생) 전 경기도청이전 추진협의회장
▲수원시-차(단수) 금가현(79년생) 전 수원시다함께 돌봄센터 센터장(여성)
▲수원시-카(단수) 정윤우(93년생) 현 (주)오름자산운용 대표이사
▲수원시-타(단수) 배준서(82년생) 현 수원(무)당협 수석부위원장
▲수원시-파(가) 최원용(81년생) 현 수원시의회 의회운영위원장
▲수원시-파(나) 성민호(88년생) 현 경기도당 청년위원회 사무총장
▲성남시-아(단수) 민영미(64년생) 현 성남시의원(여성)
▲성남시-차(단수) 김건우(90년생) 현 국회의원실 비서관
▲성남시-카(단수) 김종환(67년생) 현 성남시의원
▲성남시-타(가) 이정아(72년생) 현 분당을 당원협의회 운영팀장(여성)
▲성남시-타(나) 서희경(61년생) 현 성남시의원(여성)
▲성남시-파(단수) 정봉규(78년생) 현 국민의힘 경기도당 대변인
▲성남시-하(단수) 백진규(95년생) 전 국민의힘 중앙당 부대변인
▲의정부시-가(단수) 주재하(79년생) 현 한국자유총연맹의정부시청년회장
▲의정부시-다(가) 이다연(83년생) 전 국세공무원
▲의정부시-다(나) 김현주(70년생) 현 의정부시의회 시의원(여성)
▲의정부시-라(가) 김호경(64년생) 전 경기도의회선거 도의원후보
▲의정부시-라(나) 권안나(61년생) 현 의정부시의회 의원(여성)
▲안양시-가(단수) 김정중(63년생) 현 기획행정위원회 부위원장
▲안양시-나(단수) 황원영(66년생) 전 안양시장 정무비서
▲안양시-다(단수) 윤순섭(62년생) 현 안양2동 주민자치위원장(여성)
▲안양시-라(단수) 조은석(73년생) 현 안양만안당협 사무국장
▲안양시-마(단수) 김보영(56년생) 전 안양시 보건소장(여성)
▲부천시-가(가) 배용철(82년생) 현 에스에이치엠앤씨(주) 이사
▲부천시-가(나) 최초은(92년생) 현 부천시의회 의원(여성)
▲부천시-나(단수) 이형순(61년생) 전 7대 부천시 시의원(여성)
▲부천시-라(단수) 김건(85년생) 현 부천시의원
▲부천시-마(가) 장성철(81년생) 현 부천시의원
▲부천시-마(나) 이상윤(67년생) 전 제8대 부천시의회 시의원
▲부천시-바(단수) 김영규(64년생) 전 부천시 주민자치회 총회장
▲부천시-사(단수) 조선미(68년생) 현 부천시병지구 당원배가운동본부장(여성)
▲부천시-자(단수) 노근호(62년생) 현 부천시청 무료법률상담위원
▲광명시-다(단수) 설진서(65년생) 현 광명시의회 복지문화건설위원장
▲광명시-라(가) 김도연(65년생) 현 국민의힘광명을 여성정책위원장(여성)
▲광명시-라(나) 정지혜(83년생) 현 광명시의회 운영위원장(여성)
▲평택시-나(단수) 최두성(67년생) 현 경기도당 홍보위원회 부위원장
▲평택시-다(단수) 이향숙(76년생) 현 경기도당 여성정책기획위 평택지회장(여성)
▲평택시-라(단수) 최준구(77년생) 현 평택시의회 의원
▲양주시-나(단수) 정현호(73년생) 현 양주시의회 의원
▲동두천시-가(가) 이은경(64년생) 현 동두천시의회 의원(여성)
▲동두천시-가(나) 김승호(58년생) 현 경기도 시군의회의장협의회 회장
▲동두천시-나(가) 송흥석(66년생) 전 동두천시청 정무자문관
▲동두천시-나(나) 권영기(76년생) 현 동두천시의원
▲안산시-라(단수) 설호영(87년생) 현 안산시의회 문화복지위원장
▲안산시-바(가) 이진분(55년생) 현 안산시의회 의원(여성)
▲안산시-바(나) 빈호준(79년생) 현 중앙위원회 문화관광 부위원장
▲안산시-사(단수) 유민희(89년생) 전 제20대 국회의원실 보좌진(여성)
▲안산시-아(단수) 김태성(78년생) 전 제2기 안산시 주민자치협의회장
▲과천시-가(가) 김동현(97년생) 현 의왕과천 청년위원장
▲과천시-가(나) 김동진(71년생) 현 경마공원 이전반대 비대위원장
▲과천시-나(가) 지태훈(89년생) 현 대한행정사회 이사
▲과천시-나(나) 황선희(70년생) 현 과천시의회 부의장(여성)
▲의왕시-나(가) 박재영(63년생) 현 경기도당 부위원장
▲의왕시-나(나) 노선희(62년생) 현 의왕시의회 의원(여성)
▲오산시-가(가) 권혁만(80년생) 현 국민의힘 경기도당 청년대변인
▲오산시-가(나) 이상복(58년생) 현 오산시의회 의장
▲오산시-나(가) 조미선(91년생) 현 오산시의회 의원(여성)
▲오산시-나(나) 박창선(69년생) 전 국민의힘 경기도당 부위원장
▲여주시-가(가) 조장연(68년생) 현 경기도당 자문위원회 부위원장
▲여주시-가(나) 박두형(67년생) 현 국민의힘 경기도당 자문위원
▲안성시-가(단수) 이용성(91년생) 현 국민의힘 안성당협 조직부장
▲안성시-다(가) 안태호(76년생) 현 국민의힘 경기도당 수석부대변인
▲안성시-다(나) 최호섭(72년생) 현 안성시의회 운영위원장
▲김포시-가(가) 박재명(94년생) 현 김포시갑 당원협의회 운영위원
▲김포시-가(나) 정나라(82년생) 현 국민의힘 중앙여성위원회 위원(여성)
▲김포시-나(가) 황성석(71년생) 현 김포시의회 의원
▲김포시-나(나) 황태진(77년생) 전 김포청년회의소 회장
▲김포시-라(가) 김현주(75년생) 현 김포시의회 의원(여성)
▲김포시-라(나) 유영숙(73년생) 현 김포시의회 의원(여성)
▲광주시-나(가) 조예란(69년생) 현 광주시의회 도시환경위원장(여성)
▲광주시-나(나) 박주일(68년생) 현 광남1동 통장협의회 회장
▲광주시-다(단수) 최서윤(81년생) 현 광주시의회 의회운영위원장(여성)
▲광주시-라(단수) 이강섭(70년생) 현 광주시를 운영위원회 부위원장
▲연천군가(가) 배두영(66년생) 현 연천군의회 의원(여성)
▲연천군가(나) 박영철(58년생) 현 연천군의회 의원
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