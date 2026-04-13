진주시, 채색화 특별기획전 준비 본격 착수…현대적 재해석·도시 연계 전략

AI 핵심 요약beta
- 경남 진주시가 13일 특별기획전 계획 보고회를 열었다.
- '채색화의 흐름' 시리즈로 이성자미술관 등 3개 거점에서 전시한다.
- 김기라 작가를 총감독으로 선임해 6월 현대적 변주를 선보인다.
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[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 '한국 채색화의 본고장' 위상을 강화하기 위해 이성자미술관을 중심으로 한 대규모 특별기획전 준비에 본격적으로 나섰다.
시는 13일 시청 상황실에서 시 관계자와 이성자미술관 운영위원회 위원, 지역 원로 작가 등이 참석한 가운데 '진주시립이성자미술관 특별기획전 채색화의 흐름 계획(안) 보고회'를 개최했다고 밝혔다.
2022년 처음 선보인 '한국 채색화의 흐름' 시리즈는 고대부터 근현대까지 채색화를 조명하며 누적 관람객 20만 명을 넘기며 전국적 주목을 받았다. 올해 6월 열릴 2026년 전시는 전통 채색화가 동시대 미술 속에서 어떻게 변주될 수 있는지 그 현대적 가능성을 중점으로 다룰 예정이다.
이번 전시 특징 중 하나는 시공간을 연결하는 입체적 동선이다. 진주시립이성자미술관과 일호광장 진주역 차량정비고, 국립진주박물관 등 3개 거점에서 동시에 전시를 진행해 관람객이 도시 곳곳을 이동하며 채색화의 흐름을 체감하도록 함으로써 진주 시가지를 하나의 '지붕 없는 미술관'으로 구현한다는 전략이다.
시는 전시 완성도를 높이기 위해 회화·조각·영상 등 다양한 장르에서 독보적인 작업을 이어온 김기라 작가를 총감독으로 선임했다. 국립현대미술관 '올해의 작가상' 후보 출신으로 알려진 김 총감독은 전통 채색 기법을 기반으로 미디어 아트·설치 미술·팝아트 등 실험적 형식으로 재해석한 작품들을 대거 선보일 예정이다.
이날 보고회에 참석한 전문가들은 진주의 역사적 자산과 채색화를 더 강하게 연결해 독창적 콘텐츠를 구성해야 한다는 데 의견을 모았다. 김기라 총감독은 "이번 전시가 진주의 예술적 DNA를 현대적 감각으로 깨우는 분기점이 될 것"이라며 전문가들의 제언을 적극 반영해 내실 있고 품격 있는 특별전을 준비하겠다고 말했다.
시 관계자는 "이번 보고회 논의를 바탕으로 세부 계획을 확정하고 6월 대규모 기획전을 성공적으로 개최하겠다"며 "문화예술 도시 진주의 위상에 걸맞은 전시로 시민과 관람객에게 의미 있는 경험을 제공하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com