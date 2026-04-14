서울시, 곤충산업 전문가 키운다…양성교육 참여자 모집

AI 핵심 요약beta
- 서울시농업기술센터가 14일 곤충산업 전문인력 양성교육 참여 시민 20명을 모집한다.
- 2018년부터 운영 중인 교육으로 곤충 종류·사육 기술·스마트팜 등을 5월~7월 100시간 과정으로 진행한다.
- 신청은 14일 오전 10시부터 28일 오후 3시까지 누리집에서 하며 실무 중심으로 구성한다.
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시농업기술센터는 곤충산업 분야 전문인력을 양성하기 위해 '곤충산업 전문인력 양성교육'에 참여할 시민 20명을 모집한다고 14일 밝혔다.
농촌진흥청 지정 곤충산업 전문인력 양성기관인 서울시농업기술센터는 2018년부터 곤충 분야 전문가들과 현장 중심의 실무 역량을 강화하는 교육을 운영하고 있다.
이번 교육은 곤충산업 종사자 및 관련 분야 창업 희망자 등 곤충에 관심 있는 서울시민이라면 누구나 신청할 수 있다.
교육생들은 곤충의 종류와 특성·사육 기술·산업 동향·스마트팜 등 기초 이론부터 실제 현장에서 활용할 수 있는 실무 역량까지 체계적으로 익힐 수 있다.
오는 5월~7월까지 총 22회, 100시간 과정으로 운영되며 이론 교육과 실습, 현장 견학도 나간다. 수료생은 앞으로 곤충 사육 창업이나 관련 기관의 교육 강사 등 다양한 분야로 진출할 수 있다.
참여 신청은 이날 오전 10시부터 28일 오후 3시까지 서울시농업기술센터 누리집 '교육·서비스 신청' 메뉴에서 할 수 있다. 온라인 신청 후 지원 서류를 담당자 이메일로 제출하면 된다. 교육과 관련된 자세한 사항은 서울시농업기술센터 누리집을 확인하거나, 농업기술센터 역량개발팀으로 문의할 수 있다.
조상태 서울시농업기술센터 소장은 "이번 교육은 곤충산업 전문가 및 예비 창업가가 현장에서 즉시 활용할 수 있도록 실무 중심으로 구성했다"며 "미래 신성장산업으로 주목받는 곤충산업의 저변을 확대하고 경쟁력을 높이는 데 기여하겠다"고 전했다.
100wins@newspim.com