계룡 고교서 학생이 교사에 흉기 공격…교육부 "치료·심리 안정 지원에 최선"

AI 핵심 요약beta
- 충남 계룡 고교 고3 학생이 13일 교장실에서 교사를 흉기로 찔렀다.
- 도주 후 112 자수해 경찰에 긴급체포됐으며 교사는 등부상으로 치료받는다.
- 교육부는 피해 교사 치료와 학교 지원에 최선을 다하겠다고 밝혔다.
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교육부 "필요한 대응 신속히 추진"
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 충남 계룡의 한 고등학교에서 학생이 교사를 흉기로 공격하는 사건이 발생해 경찰이 수사에 착수했다. 교육부는 이번 사건에 대해 안타까움을 표하며 피해 교사 치료와 학교 구성원 지원에 힘쓰겠다고 밝혔다.
13일 교육계와 경찰에 따르면 이날 오전 8시 44분께 해당 학교 교장실에서 고3 학생 A군이 30대 남성 교사 B씨에게 흉기를 여러 차례 휘두른 뒤 현장을 벗어났다.
신고를 받고 출동한 경찰은 도주한 A군이 직접 112에 연락해 자수하면서 긴급체포했다.
B씨는 주로 등부위를 다쳐 곧바로 병원으로 이송됐으며 현재 생명에는 지장이 없는 상태로 파악됐다.
경찰 조사 결과 A군은 평소 갈등이 있던 B씨와 이야기를 나누겠다며 이날 교장을 통해 면담을 요청한 것으로 조사됐다. 이후 교장실에서 교장이 잠시 자리를 비운 사이 미리 준비해 온 흉기로 범행한 것으로 전해졌다.
교육부는 "학교에서 학생이 교사를 상대로 흉기 상해 사건을 저지른 데 대해 매우 안타깝게 생각한다"며 "피해 교사의 치료와 학교 구성원의 심리·정서적 안정을 위한 지원에 최선을 다하겠다. 향후 수사와 조사 과정을 통해 확인되는 내용에 따라 필요한 대응도 신속히 추진하겠다"고 전했다.
jane94@newspim.com