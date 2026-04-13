국힘 경기도당, 민주 용인시장 후보 현근택 지명에 '검증 없는 공천 절차' 비판

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 경기도당 대변인단이 13일 민주당 용인특례시장 현근택 후보를 비판했다.
- 현 후보는 과거 성희롱 논란과 재판기록 유출 혐의로 공천 배제 전력이 있다.
- 공천 시스템 실패라며 민주당에 기준 명확화와 책임 정치를 촉구했다.
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 국민의힘 경기도당 대변인단은 13일 더불어민주당 용인특례시장 후보로 현근택 변호사가 확정된 데 대해 "사법 리스크와 도덕성 논란이 제기된 인사를 최종 후보로 밀어붙인 것은 민주당 공천이 '검증 없는 통과 절차'로 전락했음을 보여준다"며 강하게 비판했다.
대변인단은 이날 논평에서 "현 후보는 과거 여성 수행비서를 상대로 '부부냐, 같이 잤냐'는 취지의 발언이 보도되며 성희롱 논란에 휩싸였고, 이로 인해 공천에서 배제된 전력이 있다"고 지적했다.
이어 "재판기록 유출 혐의로 기소된 사건은 1심에서 공소기각 판결이 났으나, 이는 무죄가 아닌 수사 절차 문제에 따른 판단일 뿐 사건 실체에 대한 법적 판단은 이뤄지지 않았다"고 덧붙였다.
대변인단은 "성남 국회의원 후보로 나섰다가 공천 배제된 뒤 수원시 제2부시장으로 임명됐고, 이번 용인시장 후보로까지 올라 최종 선출된 과정은 유권자 입장에서 납득하기 어렵다"고 비판했다.
특히 "경선 중 용인 핵심 산업인 반도체 정책에 대해 '반도체 올인은 바람직하지 않다'는 발언으로 지역 경제 인식 부족 논란이 불거졌다"고 지적 "사법 리스크·성희롱 논란·정책 혼선까지 제기된 인물이 걸러지지 않은 것은 공천 시스템의 총체적 실패"라고 꼬집었다.
대변인단은 "용인을 특정 인사의 정치적 재기 공간으로 보는 비판이 나오고 있다"며 "민주당은 사법 리스크와 논란으로 재보궐 선거를 반복해 국민 부담을 키워왔는데, 공천 기준 없이 후보를 내세우는 것은 책임 정당의 모습과 거리가 멀다"고 강조했다.
경기도당 대변인단은 "용인은 110만 시민의 삶과 미래가 걸린 도시"라며 "민주당은 공천 기준과 책임 정치에 대한 명확한 입장을 밝혀야 한다"고 촉구했다.
seraro@newspim.com