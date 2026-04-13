경남도, e스포츠 대회 연계 행사 운영…다양한 문화체험 프로그램

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 24일 개막하는 2026 아시아 이스포츠 대회의 성공을 위해 18일부터 26일까지 다양한 연계행사를 운영한다.
- KEL 배틀그라운드 모바일 개막전, 국제 선수단 부트캠프, 선수단 환영식 등 경기와 교류행사를 펼친다.
- 경남 게임사 인디게임 전시, 팬미팅, 콘솔게임 체험존 등으로 관람객 유입을 확대할 계획이다.
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경남 게임산업 경쟁력·화합 기대
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 오는 24일 개막하는 2026 아시아 이스포츠 대회의 성공적인 개최를 위해 분위기 조성에 나선다.
경남도와 경남문화예술진흥원은 '2026 아시아 이스포츠 대회'와 관련해 관람객 유입 확대 등 다양한 연계행사를 운영한다고 13일 밝혔다
관련 행사는 오는 18일부터 26일까지 경남 이스포츠 상설경기장인 경상국립대 칠암캠퍼스 내 진주실내체육관 일원에서 다채롭게 펼쳐진다.
행사 시작은 18일부터 19일까지 이틀간 경남 이스포츠 상설경기장에서 열리는 '2026 대한민국 이스포츠 리그(KEL) 배틀그라운드 모바일' 개막전이다.
배틀그라운드 모바일은 국내외에서 높은 인기를 얻고 있는 대표 전투 슈팅 장르 게임으로 전국 지역 연고 팀 선수단 96명이 참가해 뜨거운 열전을 펼친다.
18일부터 22일까지 게임종목사 님블뉴런이 주관하는 '이터널 리턴 부트캠프'가 열린다. 중국, 일본, 베트남 등 4개국 선수단 30여 명이 참가해 경남 이스포츠 상설경기장 2층 PC존에서 선수별 맞춤형 훈련과 합동 연습경기를 통해 경기력을 점검한다.
참가 선수단은 훈련과 함께 진주시 문화체험 프로그램에도 참여하며 국가 간 교류와 우호를 다지는 시간도 갖는다.
개막을 하루 앞둔 23일 오후 3시에는 '선수단 환영식'이 열린다. 참가국 국기 입장과 환영 인사를 시작으로 K-POP LED 트론댄스 등 다채로운 행사가 펼쳐지며 아시아가 하나 되는 축제의 시작을 알린다.
이어 24일부터 26일까지 진주실내체육관 1층 실내 로비에서는 '경남 게임 전시·체험존'이 운영된다. 블랜비, 크로우선셋, 플레이메이피스토왈츠, 젤리스노우 등 7개 도내 유망 게임사가 참여해 직접 만든 인디게임을 선보인다. 콘솔게임 체험존과 경남 홍보 캐릭터 '벼리' 팝업존도 함께 마련해 가족 단위 관람객과 MZ세대의 참여를 유도할 계획이다.
대회 둘째 날인 25일에는 경남 연고 이스포츠팀 '경남 스파클' 팬미팅이 개최된다. 진주실내체육관 내 포토존에서 진행되는 이번 행사는 선수단 인터뷰와 팬사인회 등으로 구성된다. 관람객과 선수 간 소통을 강화하며 현장 열기를 한층 끌어올릴 전망이다.
정영철 문화체육국장은 "해외 선수단 부트캠프부터 도민이 함께 즐길 수 있는 게임 체험부스까지 내실 있게 준비하고 있다"며 "이번 대회가 경남의 게임산업 경쟁력을 알리고 아시아 이스포츠 화합의 장으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com