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2026.04.14 (화)
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[현장톡] '란 12.3', 가장 충격적 사건을 이명세 감독 문장에 담다

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  • 이명세 감독이 13일 비상계엄 극복 국민 이야기를 담은 다큐 '란 12.3' 개봉 인터뷰를 했다.
  • 뉴스공장 군인 방문으로 유신시대 부끄러움 소환해 처음 장편 다큐 제작을 결심했다.
  • 시네마틱 기법으로 무성영화 형식과 편집 원칙 적용해 비현실적 당혹감을 표현했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '인정사정 볼 것 없다' 'M' '나의 사랑 나의 신부'를 선보였던 영화감독 이명세가 시네마틱 다큐멘터리 '란 12.3'으로 비상계엄을 극복한 국민들의 이야기를 자신의 문장에 담았다.

13일 이명세 감독은 영화 '란 12.3' 개봉에 앞선 인터뷰를 통해 감독 경력 중 처음으로 장편 다큐멘터리, 역사적이고 정치적인 사건을 다루게 된 이유를 밝혔다. 이 감독은 "출발점은 뉴스 공장에 찾아온 군인이었다"고 말했다.

"무심코 올려다보는 그 느낌이 불안감을 자극했죠. 자동적으로 소환되는 것이 있었어요. 저도 70년대 유신 시대에서 살다 보니까 어렸을 때 늘 가끔씩 소환되는 감정이죠. 브레히트의 '살아남은 자의 슬픔'이나 다자이 오사무의 '인간 실격'의 첫 문장처럼요. 나는 참으로 부끄러움 많은 생애를 살았습니다. 그 부끄러움이라는 단어와 불러들이는 울컥하는 감정이 있었어요. 과연 내가 이렇게 사는 게 맞아 내가 이렇게 영화를 찍는 게 맞나. 그 느낌에서 출발했고 이 영화를 만들어보자는 제안에 와이 낫? 하는 심정으로 하게 됐죠."

영화 '란 12.3'의 이명세 감독. [사진=프로덕션 에므]

영화 초반 크레딧에서 김어준 뉴스공장 총수가 기획 프로듀서로 이름을 올렸다. 이명세 감독은 "제작은 프로덕션 에므에서, 기획 그러니까 말을 제일 처음 꺼낸 사람이 김 총수일 뿐이지 그 이름이 많이 드러나지 않았으면 좋겠다. 이명세가 좀 많이 뜨면 어떨까 싶다"면서 웃었다.

"제 이름이 김어준에 못지 않은 것 같은데. 사실 정치적인 소재라서 의외인 분들도 많을 거예요. 영화를 시작하면서 영화란 무엇인가에 늘 질문했었고, 인터뷰마다 저는 사람의 희로애락만 찍겠다고 했어요. 모든 사람이 한 번은 거쳐갈 얘기들만 찍지 연대기적인 얘기는 하지 않겠다고 생각했죠. 근데 이것은 그 문제가 아닌 것 같아요. 나이 든 사람들은 든 대로, 젊은 사람들은 그대로 어떤 당혹감을 느낀 사건이죠. 트와일라잇 존, 꿈과 현실이 교차하는 것처럼요. 단순히 정파적인 어떤 것이었으면 제가 만들 이유는 없을 것 같아요."

이번 영화를 다른 감독도 아닌 이명세 감독이 연출을 맡은 덕분에 시네마틱 다큐멘터리라는 거창한 장르명도 나왔다. 이 감독은 '탐미주의적인 스타일리스트'라는 그간의 칭호에 "굳이 어떤 스타일을 찾아서 일부러 하지는 않는다"고 작업 과정을 얘기했다.

"한 영화 감독, 한 명의 예술가에게는 평생에 한 장 하나의 문장을 만든다고 생각해요. 그렇다면 전작들과 이번 작품이 그 연장선상에 있는 건 당연한 거고요. 기본적으로 영화를 찍을 때 도전하듯이 하는 점은 있어요. 'M'을 찍을 땐 피 한 방울 나지 않는 공포를 한번 찍어보겠다. 이번엔 나레이션, 인터뷰 없음. 그냥 무조건 던져 놓는 것이지 일부러 어떤 형식을 위해서 만드는 건 아니에요. 저는 만드는 것뿐이고 제 영화의 느낌들이 자연스럽게 놓여진 결과죠."

이명세 감독은 자신의 방식대로 놓여진 것들이 스타일을 만든다고 말했다. 실제로 '란 12.3'에서는 총 모양의 프레임, 액자 모양의 틀이 사용되는 방식, 무성영화의 형식과 특징을 떠올리게 하는 구성 등이 눈길을 끈다. 이 감독은 "전작인 '더 킬러스'라는 엔솔로지 영화의 연장선상에서 무성영화의 방식을 차용했다"고도 했다.

영화 '란 12.3'의 이명세 감독. [사진=프로덕션 에므]

"무성영화의 형식은 늘 갖고있는 영화란 무엇인가에 대한 질문과 연결되는 거예요. 액자 틀 같은 형식도 어떤 때는 액자 바깥을 열어놓기도 하고 어떤 때는 닫아서 거기다 가둬놓기도 해요. 조금 영화적으로 본다면은 그 액자 바깥으로 빠져나가고 싶은 심리가 있으면 열어두고, 갇힌 느낌들을 직관적으로 액자 안에 넣어서 고안해내기도 하죠. 영화에 사용된 애니메이션은 가장 일상적인 풍경, 노상원 수첩은 가장 만화적인 클리셰적 장면들, 빛의 전사 장면들은 빛과 컬러가 살아있는 팝아트적으로 표현했죠."

다큐멘터리의 기존 형식을 답습하지 않고, 이명세 감독만의 다큐로 만들면서 고수한 원칙도 있었다. 편집의 4개 원칙으로 시네마틱(C), 이모셔널(E), 드라마틱(D), 휴머(H)를 골랐다는 이 감독은 실제 다큐처럼 찍으면 긴장감이 안사는 장면들을 컷으로 자르면 긴장감이 살고, 현실의 힘으로 작용하기도 한다는 점을 강조했다.

"히치콕이 한 얘기 중에 다큐멘터리 기법을 적극적으로 사용하려고 실제 원신, 원테이크로 액션을 찍었는데 긴장감이 안 나요. 그걸 잘라서 편집을 했더니 그 느낌들이 전달되는 부분이 있죠. 몽타주적이고 생생함을 좀 제대로 전달하고자 했고, 제가 느꼈던 모자모자한 느낌들을 담고 싶었어요. 네 가지 편집의 원칙을 이 작품에 담고 가자. 그 보좌관들이 하는 대사 있잖아요. 막내한테 오늘 우리가 죽을지도 몰라. 이럴 줄 알았으면 막 살걸. 그때 울컥하면서도 웃기는 그런 장면들을 그대로 담되, 약간의 강조만 하는 거죠."

이명세 감독은 특유의 스타일리시한 기법으로 계엄 선포 당일의 비현실적 느낌과 당혹감, 밤을 새도록 전전긍긍했던 시민들의 마음을 하나 하나 영화 속에 담았다. 계엄 선포와 조기 해제, 그 사이의 다양한 주체들의 모습을 담아내고 탄핵과 파면까지 다루면서 자신의 손길로 이 현장을 기록해야만 했던 마음에 대해 이야기하기도 했다. 가장 충격적이고도 비현실적 사건 앞에 '영화가 무엇인지'를 고민했던 감독의 선택이 바로 '란 12.3' 자체가 됐다. 

영화 '란 12.3' 예고편. [사진=프로덕션 에므]

"300여 명의 제보 동영상과 사연들을 모아서 만드는 장면이 녹록치는 않았어요. 사연들 같은 경우는 하나로 이렇게 묶어서 문장 하나로 만들듯이 여러 가지 사연들을 문장 하나로 묶어서 보여주게 되죠. 특히 빛의 전사 부분들은 그때 막 달려나가는 사람들의 느낌은을 한 사람의 어떤 시점으로 보여주는 것이 좋겠다 싶었고요. 풋티지를 구하고 확인하는 과정이 시간이 많이 걸렸어요. 광주 풋티지들은 영화 끝나고 고 유영길 촬영 감독님을 기억하며. 라는 문구가 나와요. 그 분이 '택시 운전사'에 나왔던 그 상을 수상하신 분인데 광주 민주화운동 당시에 CBS 종군 기자셨어요. 제가 개인적으로 사랑하고 또 존경도 하는 그분의 영상을 또 한강 작가의 말과 연결돼서 꼭 활용해야겠다. 생각했고 풋티지 수립하는데 시간이 많이 걸렸죠."

이 감독은 계엄 당일날 밤, '소방관' 시사 이후 이어졌던 술자리 중에 소식을 들었던 이야기도 들려줬다. 그는 "택시도 안잡히고, 술을 좀 해서 춥고. 돕바라도 입고 가야지 했는데 그 도중에 끝났다"면서 "부채의식보다는 비겁함"이라고 당시의 스스로를 돌아봤다. 그 이후 계엄을 규탄하고 대통령 탄핵을 촉구하는 시위에도 여러 차례 나갔음을 고백하며 이 감독은 "시위 현장이 많이 바뀌었더라"고 말했다.

"2시간 33분 만에 끝났다는 게 황당하고 어처구니가 없죠. 정말 많은 사람들이 아무 일도 안 일어났는데? 한다는 게 정말 황당해요. 나중에 이거 하면서 보니까 많은 사람들이 해제될 때까지 잠을 못잤다고 하더라고요. 그 뜬 눈으로 밤을 새운 사람들의 얘기들을 어떤 사람들은 모르는 것 같아요. 이야기가 달려나가는 방향 중에 하나가 한강 작가의 말도 있었어요. 자연스럽게 연결이 됐었고, 직관적으로 이해돼야 한다. 외국인의 눈으로 봐라. 말은 쉽지만 과거로부터 현재와 이어지는 느낌을 어떻게 전달할 수 있을까. 1980년과 2024년 12월 3일에 일어났던 일들을 직관적으로 연결하고자 했어요. 이번 영화도 그렇고 하고 싶은 얘기가 있으니까 아무래도 현장으로 복귀하고 싶은 거겠죠. 하고 싶은 얘기들이 더 없다면은 굳이 할 건 없겠지만 문장을 아직 채 마치지 못했기 때문에. 지금 문장을 좀 마치고 싶은 욕심이 있는 것 같아요."

jyyang@newspim.com

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매킬로이 마스터스 2연패 위업 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 오거스타의 신은 로리 매킬로이의 역사적인 마스터스 2연패를 허락했다. 매킬로이는 수많은 골프 명인들조차 커리어 내내 한 번 입기도 벅찼던 그린 재킷을 2년 연속 차지했다. 역대 마스터스 2연패의 주인공은 단 세 명뿐. 잭 니클라우스(1965·1966), 닉 팔도(1989·1990), 타이거 우즈(2001·2002). 우즈 이후 20년 넘게 끊겼던 대기록을 달성하면서 마스터스 역사상 네 번째 레전드에 이름을 새겼다. [오거스타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=매킬로이가 13일(한국시간) 마스터스 토너먼트 최종일 우승 트로피를 들고 가족들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.4.13 psoq1337@newspim.com 매킬로이는 13일(한국시간) 미국 조지아주 오거스타 내셔널 골프클럽(파72)에서 열린 제90회 마스터스 최종 4라운드에서 버디 5개, 보기 2개, 더블보기 1개로 1언더파 71타를 기록했다. 최종 합계 12언더파 276타를 적어낸 그는 세계 랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)의 거센 추격을 1타 차로 따돌리고 타이틀 방어에 성공했다. 우승 상금은 450만 달러(약 66억원)다. 2년 연속 우승자가 같아 이날에는 오거스타 내셔널의 프레드 리들리 회장이 옷을 입혀주는 역할을 맡아 눈길을 끌었다. [오거스타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=오거스타 내셔널의 프레드 리들리(오른쪽) 회장이 13일(한국시간) 마스터스 토너먼트 우승자 매킬로이에게 그린재킷을 입혀주고 있다. 2026.4.13 psoq1337@newspim.com "그린 재킷 하나를 받기까지 17년을 기다렸는데…. 연속으로 받게 된다니 믿기지 않는다"며 소감을 말한 매킬로이는 "골프는 모든 스포츠 중 멘털의 영향을 가장 많이 받는 종목이다. 4라운드 내내 집중력을 유지하는 건 정말 어렵다"며 "경기 중 부모님 생각이 몇 번 났지만 '아직은 아니야'라고 스스로를 다잡았다. 지난해 부모님이 현장에 오시지 않았고 이 때문에 내가 우승했다고 믿으시더라. 겨우 설득해 부모님을 모시고 왔는데, 부모님의 생각이 틀렸다는 것을 증명해서 다행"이라며 웃었다. 우승을 확신한 순간에 관해선 "18번 홀(파4) 파 퍼트가 홀 바로 옆에 멈췄을 때 그린 뒤에 있던 가족이 보였다"며 "'또 해냈다'라는 생각이 들었다. 작년보다 격한 감정이 솟구치지는 않았지만, 더 큰 기쁨을 느꼈다"고 돌아봤다. 가장 긴장했던 순간에 관해선 "18번 홀 티샷을 친 뒤 공을 찾는 과정"이라고 말했다. [오거스타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=매킬로이가 13일(한국시간) 마스터스 토너먼트 최종일 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. 2026.4.13 psoq1337@newspim.com 2라운드까지 2위와 6타 차 앞서며 대회 2연패에 근접했던 매킬로이는 무빙데이에서 1오버파를 치며 세계 3위 캐머런 영(미국)에게 공동 선두를 허용, 우승 향방은 짙은 안갯속에 빠졌다. 이날 최종일의 승부는 세계 톱랭커들이 다투는 명승부가 연출되며 패트론의 눈을 즐겁게 했다. 세계 2위 매킬로이는 지난해 연장패로 눈물을 삼켰던 세계 9위 저스틴 로즈와 2년 만의 왕좌 탈환을 노린 세계 1위 셰플러의 끈질긴 추격을 뿌리쳤다. [오거스타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=매킬로이가 13일(한국시간) 마스터스 토너먼트 최종일 18번 홀에서 챔피언 퍼트를 넣고 환호하고 있다. 2026.4.13 psoq1337@newspim.com [오거스타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=매킬로이가 13일(한국시간) 마스터스 토너먼트 최종일 18번 홀에서 챔피언 퍼트를 넣고 환호하고 있다. 2026.4.13 psoq1337@newspim.com 11언더파 공동 선두로 나선 매킬로이는 3번홀 첫 버디로 흐름을 잡는 듯했지만 4번홀(파3)에서 2m 파 퍼트를 놓치며 곧바로 더블보기를 기록했다. 한 홀 만에 2타를 잃으며 선두 자리에서 내려왔고 혼전 양상으로 바뀌었다. 승부는 결국 '아멘 코너'에서 갈렸다. 11번홀(파4)에서 까다로운 파 퍼트를 집어넣으며 위기를 넘긴 매킬로이는 12번홀(파3)에서 홀 왼쪽 2m 남짓에 붙인 티샷으로 버디를 낚아 다시 선두를 탈환했다. 이어 13번홀(파5)에선 그린 뒤 러프에서 과감히 퍼터를 꺼내 세 번째 샷을 3m 안쪽에 세웠다. 이 버디 퍼트까지 떨어뜨리며 2타 차로 달아났다. 3라운드에서 아멘 코너에서만 3타를 잃어 공동 선두를 허용했던 악몽을 최종일 같은 구간에서 만회했다. 저스틴 로즈(잉글랜드)는 가장 위협적인 추격자였다. 6번부터 9번홀까지 4연속 버디를 몰아치며 한때 12언더파 단독 선두까지 치고 나갔다. 그러나 11·12번홀 연속 보기로 다시 2타를 잃으면서 아멘 코너에서 고개를 숙였다. 경기 막판 다시 버디 사냥에 나섰지만 벌어진 간격을 끝내 메우지 못했다. 셰플러도 마지막 라운드에서 3타를 줄이며 압박했지만 리더보드 맨 위 이름을 뒤집기에는 한 타가 모자랐다. [오거스타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=저스틴 로즈가 13일(한국시간) 마스터스 토너먼트 최종일 18번 홀을 마치고 아쉬워하며 듯 모자를 벗고 있다. 2026.4.13 psoq1337@newspim.com [오거스타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=셰플러가 13일(한국시간) 마스터스 토너먼트 최종일 18번 홀을 마치고 아쉬운 듯 모자를 벗고 있다. 2026.4.13 psoq1337@newspim.com 마지막까지 긴장은 이어졌다. 2타 차로 맞은 18번홀(파4)에서 매킬로이의 티샷은 오른쪽 나무 아래 거칠게 빨려 들어갔다. 숲을 통과해야 하는 난감한 라이였지만 그는 8번 아이언을 쥐고 과감하게 그린을 향했다. 두 번째 샷은 그린 왼쪽 벙커에 빠졌고 세 번째 샷으로 공을 그린 위 4m 지점에 올린 뒤 침착하게 투 퍼트 파로 마무리했다. 우승 퍼트가 홀에 떨어지는 순간, 오거스타를 가득 메운 갤러리들이 자리에서 일어나 '로리'를 연호했다. [오거스타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=매킬로이가 13일(한국시간) 마스터스 토너먼트 최종일 18번 홀에서 챔피언 퍼트를 넣고 환호하는 패트론을 향해 팔을 번쩍 들어올리며 기뻐하고 있다. 2026.4.13 psoq1337@newspim.com 매킬로이는 지난해 17번째 도전 끝에 마스터스를 처음 제패하며 커리어 그랜드슬램을 완성했다. 1년 전 18번 그린에서 무릎을 꿇고 눈물을 흘리던 그는 같은 자리에서 다시 일어나 그린재킷을 차지했다. "한 번 우승하면 두 번째는 조금 더 쉬워질 것"이라던 그의 말은 아멘 코너를 넘어 역사를 다시 쓰는 순간 현실이 됐다. 1라운드부터 선두를 지킨 그는 4라운드 내내 단 한 번도 리더보드 꼭대기 자리를 내주지 않아 2020년 더스틴 존슨 이후 6년 만의 와이어 투 와이어 우승으로 자신의 시대를 증명했다. 영과 러셀 헨리(미국), 로즈, 티럴 해턴(이상 잉글랜드)은 10언더파 278타로 공동 3위, 콜린 모리카와, 샘 번스(이상 미국)는 9언더파 279타로 공동 7위, 맥스 호마, 잰더 쇼플리(이상 미국)는 8언더파 280타로 공동 9위에 이름을 올렸다. 임성재는 이날 버디 1개, 보기 4개, 더블 보기 1개를 합해 5오버파 77타로 부진해 최종 합계 3오버파 291타로 46위에 그쳤다. 김시우는 버디 5개, 보기 5개로 이븐파 72타를 치면서 최종 합계 4오버파 292타로 47위를 기록했다. psoq1337@newspim.com 2026-04-13 08:11

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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