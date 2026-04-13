"매킬로이, 우즈 이후 등장한 새 오거스타의 주인공"

외신·골프 전문 매체 등 "장기 시대를 열 수 있는 유일한 이름"

매킬로이 ""그린재킷 입기까지 17년 걸렸는데...1년 만에 또"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2년 연속 오거스타를 정복한 로리 매킬로이(북아일랜드)를 두고 미국과 영국 유력 매체들은 "우즈 이후 처음 등장한 새로운 오거스타의 주인공"이라고 평가했다.

매킬로이는 13일(한국시간) 제90회 마스터스 토너먼트에서 최종 합계 12언더파 276타로 세계 1위 스코티 셰플러(미국)를 1타 차로 제치고 2년 연속 그린 재킷을 품에 안았다. 1라운드부터 선두를 놓치지 않은 와이어 투 와이어 우승이었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 매킬로이가 13일(한국시간) 마스터스 토너먼트에서 우승을 확정한 뒤 환호하고 있다. [사진=PGA 2026.04.13 psoq1337@newspim.com

이번 우승으로 매킬로이는 2011년 US 오픈, 2012 PGA 챔피언십, 2014년 디 오픈 챔피언십, 2014 PGA 챔피언십, 2025 마스터스 토너먼트에 이어 메이저 통산 6승이자 PGA 투어 통산 30승 고지에 올랐다.

해외 골프 전문 매체들은 매킬로이가 2년 연속 그린 재킷을 입은 장면을 두고 "잭 니클라우스, 닉 팔도, 타이거 우즈에 이어 네 번째로 이름을 올렸다"며 "마스터스 역사에서 극소수에게만 허락된 클럽에 입성했다"고 전했다. 실제로 마스터스 2연패는 니클라우스(1965·1966년), 팔도(1989·1990년), 우즈(2001·2002년)에 이어 매킬로이가 24년 만에 달성한 네 번째 기록이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 매킬로이가 13일(한국시간) 마스터스 토너먼트에서 우승 트로피를 안고 캐디와 기쁨을 나누고 있다. [사진=PGA] 2026.04.13 psoq1337@newspim.com

미국 ESPN은 "타이거 우즈의 마지막 연패 이후 24년을 기다려온 기록이다. 매킬로이는 이제 오거스타의 진정한 주인임을 입증했다. 그의 2연패는 골프 역사상 가장 강력한 퍼포먼스 중 하나로 기억될 것"이라고 전했다. 북아일랜드 출신 스타가 단순한 커리어 부활이 아니라 오거스타 내셔널의 서사를 다시 쓰고 있다는 것이다.

영국 BBC는 "북아일랜드의 영웅이 불가능해 보였던 미션을 완수했다. 커리어 그랜드슬램 달성 이후 찾아온 압박감을 완벽히 극복하고 일궈낸 압도적인 승리다"라고 전하며 지난 10여 년간 마스터스에서 번번이 좌절했던 시간을 끊어낸 상징적 순간으로 평가했다.

골프다이제스트는 기술과 멘털을 동시에 주목했다. 이 매체는 "드라이버 샷 정확도가 흔들리는 상황에서도 정교한 퍼트와 위기 관리로 우승을 따냈다. 이는 매킬로이가 기술적 완성도를 넘어 심리적 완성체에 도달했음을 의미한다"고 분석했다. 완벽하지 않은 샷을 안고도 스코어를 지켜내는 능력이 진짜 세계 1인자의 조건이라는 메시지다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 타이거 우즈 이후 24년 만에 마스터스 2연패를 달성한 매킬로이. [사진=PGA] 2026.04.13 psoq1337@newspim.com

이번 마스터스 전과 후의 시선도 완전히 달라졌다. 일부 미국 매체가 매킬로이를 파워랭킹 5~7위권에 두며 "전성기에서 내려온 것 아니냐"는 의문을 던졌지만 대회 뒤에는 "의심에 실력으로 답했다", "여전히 메이저 무대에서 가장 믿을 수 있는 빅게임 플레이어"라는 평가가 줄을 이었다. 지난해 마스터스 우승으로 커리어 그랜드슬램을 완성한 데 이어 1년 만에 같은 코스를 다시 제패하자 "우즈 이후 오거스타의 새 얼굴"이라는 표현까지 등장했다.

매킬로이는 우승 직후 "그린재킷 하나를 얻기까지 17년이 걸렸는데, 1년 만에 또 입게 될 줄은 몰랐다"며 "이 코스에서의 모든 인내가 결실을 맺고 있다"고 말했다. 지난해에는 "평생의 꿈이 이뤄졌다"며 커리어 그랜드슬램 완성을 한 페이지의 마침표로 표현했다면 올해는 "이제야 오거스타와 조금은 친구가 된 느낌"이라고 여유를 보였다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 매킬로이가 2년 연속 우승을 이뤄 전 대회 우승자가 그린재킷을 입혀주는 전통을 이어갈 수 없게 되자 오거스타 내셔널의 프레드 리들리 회장이 입혀주는 역할을 맡았다. [사진=PGA] 2026.04.13 psoq1337@newspim.com

성공의 키워드는 그가 스스로 말한 '심리적 해방'이다. 매킬로이는 "과거에는 이 대회가 내 골프 인생 전체를 정의하는 것처럼 느껴졌지만, 지금은 그 압박에서 조금은 자유로워졌다"고 털어놓았다. 외신들은 "챔피언 전용 주차장을 어색해하던 선수가 이제는 그곳을 자신의 집처럼 느끼기 시작했다"며 강박에서 벗어난 여유가 오히려 가장 강력한 경기력을 끌어냈다고 분석했다.

'골프의 성지' 오거스타라는 무대에서 연속으로 정상에 섰다는 건 코스 이해도, 샷 메이킹, 멘털이 모두 레전드급이라는 의미다. 외신이 그를 두고 "우즈 이후 장기 시대를 열 수 있는 유일한 이름"이라고 보는 이유다.

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