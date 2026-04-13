韩国波兰首脑会谈：两国升格为"全面战略伙伴关系"

纽斯频通讯社首尔4月13日电 韩国总统李在明13日在首尔同到访的波兰总理唐纳德·图斯克举行首脑会谈。双方宣布将韩波关系提升为"全面战略伙伴关系"，并同意在军工、能源、基础设施及科技等领域深化合作。

韩国总统李在明（右）13日在首尔同到访的波兰总理唐纳德·图斯克举行首脑会谈。【图片=KTV截图】

李在明在会谈后的联合记者会上表示，双方基于长期积累的互信，决定推动双边关系迈上新台阶。

当天发表的联合声明显示，两国将在政治、经济、文化及人员往来等多个领域加强合作，并将合作范围拓展至高端制造、科学技术、航天、能源和基础设施等面向未来的重点领域。

双方一致认为，有必要确保已签署的军工合作相关协议得到稳定落实，推动军工合作持续深化。

在能源和产业合作方面，双方同意扩大在能源供应链、基础设施及科技领域的合作。李在明指出，韩国在波兰投资的电动汽车电池企业正加快布局能源存储系统市场，希望波兰方面继续为相关企业提供支持。

在基础设施建设领域，韩方表示希望参与波兰新机场连接项目及华沙电车更新项目。双方还同意加强在氢能、纳米材料及航天等前沿科技领域的合作，通过推动科研机构间联合研究与人员交流提升合作水平。

双方表示，在当前全球经济与安全形势不确定性上升的背景下，将加强沟通协调。双方认为，韩半岛与欧洲安全形势相互关联，应共同致力于维护地区及世界和平稳定。双方还就中东局势对全球供应链带来的影响交换意见，认为有必要加强合作以维护供应链稳定。

此外，双方同意扩大人文交流，探讨推动开通直航航线，并加强语言、音乐、出版等领域的合作。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社