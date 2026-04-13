트럼프 "11월 중간선거까지 고유가 이어질 수도"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 12일 고유가 상황이 11월 중간선거까지 이어질 수 있다고 인정했다.
- 미 중부사령부가 13일부터 이란 항구 출입 선박 봉쇄를 시행한다고 발표했다.
- 이란 반격과 미국 내 유가 급등으로 트럼프 지지율이 최저치로 떨어졌다.
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이란 전쟁 따른 정치적 부담 인정
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 고유가 상황이 오는 11월 중간선거까지 이어질 수 있다고 인정했다. 6주 전 이란 공격을 결정한 것의 정치적 후폭풍을 사실상 시인한 것이다.
트럼프 대통령은 12일(현지시간) 폭스뉴스 '선데이 모닝 퓨처스'에 출연해 '가을까지 유가가 내려갈 것이냐'는 질문에 "그럴 수도 있고, 비슷하거나 약간 높을 수도 있다"며 "대략 비슷한 수준일 것"이라고 말했다. 그간 유가 급등이 단기적 현상에 불과하다고 주장해온 것과는 결이 다른 발언이다.
유류비 부담은 이미 미국 소비자들을 짓누르고 있다. 유가 정보업체 개스버디(GasBuddy)에 따르면 4월 들어 미국 주유소의 일반 휘발유 평균 가격이 갤런당 4달러를 넘어선 상태다. 전쟁 직전인 2월만 해도 갤런당 3달러를 밑돌았고, 지난 1년간 3.25달러를 넘은 적도 없었다.
이날 미 중부사령부(CENTCOM)는 트럼프 대통령의 포고령에 따라 동부시간으로 13일 오전 10시(한국시간 13일 밤 11시)부터 이란 항구를 출입하는 모든 선박에 봉쇄를 시행한다고 밝혔다. 봉쇄는 아라비아만과 오만만의 이란 항구를 포함해 국적에 관계없이 모든 선박에 동일하게 적용된다.
다만 이란 항구와 무관한 제3국 선박의 해협 통과는 막지 않겠다고 밝혔다. 이란과 거래하지 않는 나라의 선박에는 통항을 허용함으로써 국제 유가에 미치는 충격을 최소화하려는 의도로 풀이된다. 그러나 이란의 공격 위협이 상존하는 상황에서 제3국 선박들이 실제로 해협을 통과할 수 있을지는 불투명하다는 지적이 나온다.
이란 측은 즉각 반격에 나섰다. 이슬라마바드 협상에서 이란 대표단을 이끈 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장은 소셜미디어에 워싱턴 주유소 가격 지도를 올리며 "현재 기름값을 즐겨라. 이른바 '봉쇄'가 시작되면 갤런당 4~5달러가 그리워질 것"이라고 비꼬았다.
전쟁 여파로 트럼프 대통령의 국내 정치 기반도 흔들리고 있다. 여론조사에서 대다수 미국인이 이란전에 반대 의견을 보이는 가운데 트럼프 대통령의 지지율은 2기 집권 이후 최저 수준으로 떨어졌다. 오는 11월 중간선거에서 공화당이 의회 장악력을 잃을 수 있다는 우려가 당내에서도 나오고 있다.
야당 민주당도 공세 수위를 높이고 있다. 상원 정보위원회 민주당 간사인 마크 워너 버지니아주 상원의원은 CNN에 출연해 "해협을 봉쇄하는 것이 어떻게 이란으로 하여금 해협을 열도록 압박할 수 있는지 이해가 안 된다"고 비판했다. 그는 CBS에도 나와 "이란은 수백 척의 고속정을 보유하고 있어 해협에 기뢰를 설치하거나 유조선에 폭탄을 투하하여 해협을 봉쇄할 수 있다"며 "이런 상황에서 어떻게 가스 가격을 낮출 수 있겠느냐"고 말했다.
공화당 내부에서도 회의적 시각이 나온다. 론 존슨 위스콘신주 공화당 상원의원은 ABC방송에서 "이란에서 미국의 목표를 달성하는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있다"며 "결코 쉬울 것이라고 생각한 적이 없다"고 말했다.
wonjc6@newspim.com