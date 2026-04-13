아미코젠, 인하대와 '바이오 소부장 국산화' 산학협력 본격화

AI 핵심 요약beta
- 아미코젠이 13일 인하대와 바이오 소부장 국산화 MOU 체결했다.
- 연구 인프라 연계로 첨단 바이오 특성화사업 공동 추진한다.
- 세포배양 배지·레진 분야 인재 양성 및 기술 경쟁력 강화한다.
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세포배양 배지·정제용 레진 중심 '바이오 소부장' 핵심 기술 공동 연구
인재 확보-기술 고도화-사업 확장 선순환 구조 구축 기대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 바이오소재 및 헬스케어 전문기업 아미코젠은 인하대학교와 바이오 소부장(소재·부품·장비) 국산화 및 첨단 바이오 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.
이번 협약은 양 기관이 보유한 연구 인프라와 기술 역량을 연계해 첨단 바이오 특성화대학 지원사업을 공동 추진하고, 산업 수요 기반의 실무형 인재를 양성하기 위해 마련됐다.
특히 이번 협력은 아미코젠이 핵심 성장 축으로 육성 중인 세포배양 배지와 정제용 레진 등 바이오의약품 생산 공정 핵심소재 분야와 직접적으로 연계된다는 점에서 의미가 크다. 양 기관은 기업 수요를 반영한 맞춤형 교육과 공동 연구개발을 통해, 생산 공정에 즉시 투입 가능한 전문 인력 양성과 기술 경쟁력 확보를 동시에 추진할 계획이다.
아미코젠은 그동안 바이오의약품 품질과 생산성을 좌우하는 핵심소재인 배지와 레진의 국산화를 전략적으로 추진해왔으며, 이번 산학협력을 통해 기술 고도화와 인력 확보를 병행하는 체계를 구축하게 됐다. 특히 연구–교육–산업이 유기적으로 연결되는 구조를 통해 향후 사업 확장과 글로벌 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대하고 있다.
인하대학교는 인천 지역이 바이오 국가첨단전략산업 특화단지로 지정된 이후, 바이오 메가 클러스터 조성을 위한 교육 및 연구 역량을 지속적으로 강화해오고 있으며, 첨단산업 특성화대학 지원사업 바이오 분야에 선정된 바 있다. 이를 기반으로 지역 거점 대학으로서 산업 연계형 인재 양성 체계를 구축하고 있다.
조명우 인하대학교 총장은 "이번 협약을 통해 바이오 소부장 국산화 연구를 한층 강화하고, 국가 및 지역 바이오산업 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
박철 아미코젠 대표이사는 "이번 산학협력은 배지와 레진을 중심으로 한 바이오 소부장 사업 경쟁력을 강화하는 중요한 기반이 될 것"이라며 "핵심 기술 개발과 인재 확보를 동시에 추진해 글로벌 시장에서의 입지를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
아미코젠은 향후에도 국내외 연구기관 및 산업 파트너와의 협력을 확대해 바이오 소재 분야의 기술 경쟁력을 고도화하고, 글로벌 시장 진출을 본격화할 계획이다.
nylee54@newspim.com