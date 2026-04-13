[내일날씨] 전국 대체로 흐림…서울 한낮 25도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 14일 전국 흐리고 포근하다고 예보했다.
- 제주 새벽부터 비 5~30mm, 남해안 오후부터 5mm 미만이다.
- 최저 7~12도, 최고 14~26도, 미세먼지 대부분 좋음이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 화요일인 14일은 전국이 대체로 흐린 가운데 낮 최고기온이 25도 안팎으로 올라 포근하겠다.
13일 기상청에 따르면 오는 14일 전국이 대체로 흐리고 제주도는 새벽부터, 전남남해안·경남남해안은 오후부터 곳에 따라 비가 내리겠다. 예상 강수량은 제주도 5~30mm, 전남 남해안·경남 남해안 5mm 미만이다.
아침 최저기온은 7~12도로 예상된다. ▲서울 12도 ▲인천 12도 ▲수원 12도 ▲춘천 9도 ▲강릉 9도 ▲청주 11도 ▲대전 11도 ▲전주 12도 ▲광주 12도 ▲대구 9도 ▲부산 12도 ▲울산 11도 ▲제주 15도다.
낮 최고기온은 14~26도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 25도 ▲강릉 16도 ▲청주 24도 ▲대전 23도 ▲전주 23도 ▲광주 23도 ▲대구 20도 ▲부산 19도 ▲울산 19도 ▲제주 17도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 수도권·충청권·전라북도·광주에서 '보통', 그 밖의 지역에서 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com