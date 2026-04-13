튀르키예 2개 도시서 '한국문화의 날' 개최…부채춤·K팝 무대 선봬

AI 핵심 요약beta
- 주튀르키예한국문화원이 15일과 17일 발륵에시르와 마니사에서 카라반 한국문화의 날 행사를 개최한다.
- 2013년부터 시작된 이 행사는 올해까지 66개 주에서 열리며 양국 문화교류 대표 사업으로 자리매김했다.
- 부채춤·칼춤과 K팝 공연, 가수 마은진 무대가 펼쳐지며 지방 한류 팬 문화 경험을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 주튀르키예한국문화원이 오는 4월 15일과 17일 튀르키예 발륵에시르와 마니사에서 '카라반 한국문화의 날' 행사를 개최한다.
2013년부터 시작된 이 행사는 매년 튀르키예 내 2~3개 도시를 순회하며 한국문화를 소개해 왔다. 올해까지 81개 주 가운데 66개 주에서 열리며 한·튀 양국 간 문화교류의 대표 사업으로 자리매김했다.
올해 행사에는 문화원 전통무용단 소속 무용수 7명이 선보이는 부채춤과 칼춤을 비롯해, 2025 앙카라 K팝 커버댄스대회 우승팀 CHOS7N의 공연이 마련된다. 한국에서 직접 방문하는 가수 마은진도 무대에 올라 케이팝 데몬 헌터스의 주제곡 '골든' 등 한국 유명 가수들의 곡을 선보일 예정이다.
문화원은 이번 행사가 한국문화 공연 접근 기회가 상대적으로 적은 튀르키예 지방도시 한류 팬들에게 직접 찾아가는 문화 경험을 제공하고, 지역 전반의 한국문화 관심 확산으로 이어질 것으로 기대하고 있다.
fineview@newspim.com