韩国咖啡市场分化加剧 平价扩张与高端转型并进

纽斯频通讯社首尔4月13日电 在Mega MGC Coffee、Compose Coffee、Paik's Coffee等韩国平价咖啡品牌以1000至2000韩元美式咖啡为主打持续扩张门店的同时，星巴克、Hollys、A Twosome Place等高端品牌则推出"空间体验"战略，通过提升停留价值实现差异化竞争，而非单纯参与价格战。

【插图=AI生成】

据业内12日消息，星巴克韩国近期在大学周边门店加快引入"Focus Zone"概念。该模式自去年8月推出，目前已在6家门店推广。

今年新开业的世宗大学店和汉阳大学店更将约一半空间设置为该区域，通过单人包间、隔断窗边座位、共享桌等多样布局，同时满足个人学习与团队活动需求。星巴克表示，通过匹配顾客使用目的和停留方式的空间设计，进一步提升消费体验。

这一趋势并非个例。业内认为，最早布局"咖啡学习族"市场的是Hollys。在其他品牌将长时间占座用户视为负担时，Hollys率先将其作为核心客群，通过设置带个人灯光和隔断的座位、增加1至2人座、减少4人桌，以及引入类似图书馆的开放式长桌，打造学习友好型空间。

同时，Hollys还扩展了烩饭、焗饭等餐食菜单，使消费者无需离开咖啡店即可完成用餐，形成"一站式生活方式"场景。该策略成效显著，Hollys曾在2019年韩国消费者院咖啡品牌满意度调查中超越星巴克位居第一。

A Twosome Place也在推进类似策略，在学习需求较高的门店增加单人座和学习区，并在部分门店设置小型会议室或学习室。同时通过强化甜品产品线，提高客单价，这也被视为延长顾客停留时间的重要手段。

相比之下，也有品牌在这一趋势中相对滞后。The Coffee Bean & Tea Leaf韩国长期坚持不提供插座的策略，逐渐失去学习型消费群体，被认为是被市场边缘化的重要原因之一。

据金融监督院电子公示系统数据，Coffee Bean Korea去年录得净亏损51.49亿韩元，从前一年的盈利转为亏损；销售额也降至1434.66亿韩元，同比减少6.1%。目前该公司已主动取消加盟业务注册，正在全面检查经营战略。

在高物价背景下，平价咖啡市场持续快速增长。Mega Coffee运营商MGC Global去年销售额达6469亿韩元，同比增长30.4%，门店数突破4000家；Compose Coffee门店数也超过3000家，显示市场正加速向平价品牌集中。

面对这一变化，高端咖啡品牌正通过强化空间竞争力、会员体系及产品多元化进行应对。一方面通过提供停留体验提升价值感，另一方面通过订阅会员、积分奖励等方式增强用户黏性，同时不断扩展甜品与餐食产品线，并推出季节限定商品以提升客单价。

业内人士表示，在高物价环境下，价格竞争已由平价品牌主导，高端咖啡品牌只能通过空间体验、停留价值以及会员体系等方式实现差异化竞争。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社