에이비식스, 콘서트 '식스 투 세븐' 개최…팬들과 특별한 7주년

AI 핵심 요약beta
- 그룹 에이비식스가 13일 데뷔 7주년 기념 단독 콘서트 '식스 투 세븐'을 개최한다.
- 팬클럽 선예매는 13일 오후 7시부터, 일반 예매는 17일 오후 7시부터 진행된다.
- 콘서트 이후 그룹은 휴식기에 들어가며 멤버들은 개인 활동에 집중할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 에이비식스(AB6IX)가 데뷔 7주년을 맞아 단독 콘서트 '식스 투 세븐(6IX TO SEVEN)'을 개최하고 팬들과 특별한 시간을 보낸다.
소속사 브랜뉴뮤직에 따르면 오늘(13일) 오후 7시 NOL티켓에서 2026 에이비식스 콘서트 '식스 투 세븐' 공연 티켓의 팬클럽 선예매를 시작하며, 오는 17일 오후 7시에는 일반 예매를 진행한다.
브랜뉴뮤직은 이에 맞춰 에이비식스 공식 SNS 채널들을 통해 이번 콘서트의 콘셉트 포토와 라이브 클립을 공개하며 기대감을 고조시켰다.
공개된 사진 속 에이비식스 멤버들은 흰색 수트를 착용해 눈부신 비주얼로 이목을 집중시켰으며, 각 멤버의 솔로곡을 활용해 제작된 4개의 라이브 클립은 콘서트에서 처음으로 공개될 솔로곡 무대들에 대한 기대감을 끌어올리며 관심을 집중시켰다.
한편, 에이비식스는 7주년 콘서트 '식스 투 세븐' 이후 그룹 휴식기에 들어가며 멤버들은 개인 활동에 집중할 예정이다.
moonddo00@newspim.com