부산시 '2026 부산행 축제대전' 운영…KTX 할인 연계 관광 활성화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 13일부터 9월까지 KTX 할인 연계 축제관광을 추진한다.
- 지역 축제와 열차 50% 할인 프로모션으로 관광객 유치를 강화한다.
- 기장멸치축제 등 13종 테마 상품을 코레일톡 앱으로 예약한다.
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'관광패키지형'와 '입장권 결합형' 구성
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 국내 관광객 유치와 지역경제 활성화를 위해 KTX 할인 연계 축제관광을 본격 추진한다.
시는 13일부터 9월까지 철도 연계 최대 50% 할인 프로모션 '2026 부산행 축제대전'을 운영한다고 밝혔다.
이번 프로모션은 비수기 없는 부산 관광 브랜드를 구축하고 지역 경제를 활성화하기 위해 지역 축제와 열차 혜택을 결합한 것이다. 관광객은 코레일톡 앱과 누리집에서 총 13종 테마 상품을 예약할 수 있다.
상품은 관광패키지형과 입장권 결합형으로 나뉜다. 기장멸치축제(4월), 해운대 모래축제(5월), 부산항축제(6월) 등은 전문 여행사 투어와 연계된 패키지로 운영된다.
부산모빌리티쇼(6월), 부산국제록페스티벌(10월), 지스타 2026(11월) 등 대형 행사는 열차 할인과 입장권을 묶은 실속형 상품이다. 아르떼뮤지엄과 뮤지엄 원 등은 상시 이용 가능하다.
시는 지난 2021년 교통대전부터 K-부산관광마켓(2025)까지 철도 연계 프로모션 성과를 바탕으로 축제 중심 홍보를 강화한다. 2022년 야경대전은 조기 매진됐고, 2023년 미식대전, 2024년 해양대전 등은 매년 수천 명이 이용했다.
지난해 부산핫플 반값여행과 K-부산관광마켓으로 연중 관광객 기반을 마련했다.
박형준 시장은 "KTX 할인과 부산 축제 콘텐츠를 결합해 관광객에게 특별한 체류 경험을 제공한다"며 "지역 특색 상품을 지속 발굴해 누구나 찾고 싶은 관광도시 부산을 만들겠다"고 말했다.
프로모션은 수도권 관광 수요를 선점하고 체류형 관광을 확대하는 데 초점을 맞춘다.
ndh4000@newspim.com