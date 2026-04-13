부산시, BTS 월드투어 대비 공연지원·숙박 안정대책 점검

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 6월 12~13일 개최 예정인 'BTS 월드투어 in 부산'을 앞두고 13일 대규모 방문객 대응을 위한 공공지원 체계 점검을 시작했다.
- 시는 20일 공연 지원 대책 점검회의를 열어 안전대책, 교통 증편, 숙박 가격 안정화 방안 등을 논의한다.
- 공공 수련원과 템플스테이를 활용해 외국인 400명을 저가 수용하고 일반 숙박업에 인센티브를 제공해 가격 안정을 유도한다.
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관광객 유입 따른 지역 경제 지원
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 오는 6월 열리는 'BTS 월드투어 in 부산'을 앞두고 대규모 방문객 대응을 위한 공공지원 체계를 본격 점검한다고 13일 밝혔다.
시는 이를 위해 오는 20일 오후 시청 영상회의실에서 관련 부서 합동 '공연 지원 대책 점검회의'를 열고 공연장 주변 안전대책, 공항·철도 관문 안내, 대중교통 증편, 지역상권 활성화 방안 등을 논의한다.
관광객 급증 시 반복되는 숙박업소 가격 급등과 교통 혼잡에 선제 대응하겠다는 방침이다.
숙박 가격 급등 방지를 위해 공공 수련원과 템플스테이를 활용, 6월 11~13일 외국인 400명을 저가 수용한다. 금련산·구덕 청소년수련원은 1인당 1박 1만350원, 내원정사 템플스테이 8만500원(식사·체험 포함)으로 놀유니버스와 협력해 'NOL World' 플랫폼으로 4월 말 판매하며 부산글로벌도시재단과 연계 외국어 지원 인력을 배치한다.
부산도시공사 아르피나는 전 객실 개방과 '착한 요금' 유지로 경제 부담을 줄인다.
일반 숙박업에 인센티브를 주어 가격 안정과 서비스 개선을 유도한다. 관광진흥법상 지원 제한에도 바가지요금 문제를 고려, 공정 가격 숙소에 실질 지원을 마련한다.
4~6월 '관광수용태세 특별점검'을 부산역·김해공항·해운대 등에서 실시한다. 관광모니터링 점검단과 16개 구·군이 안내·시설·가격·위생·택시·대중교통·화장실을 점검한다.
박형준 시장은 "교통 혼잡과 소음 등 부산 시민들께서 겪으실 수 있는 일상 속 불편을 최소화하는 것이 시의 가장 중요한 책무이다"라며,"이번 공연을 통해 부산의 다채로운 매력과 함께, 시민의 일상을 보호하면서 대규모 행사를 완벽히 뒷받침하는 수준 높은 공공 서비스 역량을 전 세계에 확실히 각인시키겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com