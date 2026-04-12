BTS 콘서트 열리니…강릉 BTS 버스정류장 '후끈'

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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 'BTS WORLD TOUR ARIRANG IN GOYANG' 개최에 따른 한류 관광 수요 증가가 지역 관광에 긍정적인 영향을 미치고 있다고 12일 밝혔다.

특히 공연이 열린 지난 9일부터 12일 간 국내외 팬들의 이동이 활발해지며 강릉의 한류 관련 관광지와 관광 서비스의 이용이 증가하고 있다.

BTS 버스정류장.[사진=강릉시] 2026.04.12 onemoregive@newspim.com

이번 BTS 콘서트 기간 동안 강릉의 대표 한류 명소인 BTS 버스정류장은 외국인 관광객으로 붐비며, 많은 이들이 기념 사진 촬영을 위해 찾는 등 높은 관심을 불러일으켰다.

이에 따라 일일 외국인 관광택시 이용 대수는 50대 이상으로, 평소 대비 약 2배 증가한 것으로 집계되고 있다.

강릉시는 이번 현상을 K-팝과 한류 콘텐츠의 글로벌 영향력으로 인한 지역 관광 활성화의 대표적인 사례로 인식하고 있다. 특히 BTS 버스정류장과 같은 한류 관광지는 강릉의 해변 경관 및 문화 관광 자원과 결합하여 외국인 관광객 유입 및 도시 인지도 상승에 기여하고 있다.

엄금문 관광정책과장은 "BTS 콘서트의 글로벌 팬덤 이동이 강릉 관광으로 이어지고 있다"라며, "앞으로도 한류와 강릉의 관광자원을 연계한 전략적 마케팅으로 해외 관광객 유치 확대에 힘쓰겠다"고 말했다.

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