쇼트트랙 최민정, 대표 선발전 종합 1위 확정…태극마크 달고 은퇴 시즌 맞이

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 쇼트트랙 여자 간판 최민정(성남시청)이 국가대표 선발전 종합 1위를 확정했다.

최민정은 11일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027시즌 쇼트트랙 국가대표 2차 선발대회 여자 500m와 1500m에서 모두 우승을 차지하며 남은 경기 결과와 관계없이 종합 순위 1위를 결정지었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 쇼트트랙 간판 최민정. [사진=로이터] 2026.04.09 psoq1337@newspim.com

최민정은 앞서 1차 선발전을 마친 뒤 2026-2027 시즌을 끝으로 대표팀 은퇴 의사를 밝힌 바 있다. 선발이 확정됨에 따라 태극마크를 달고 마지막 국제무대에 서게 됐다.

최민정은 여자 1500m 결승에서 2분39초296을 기록하며 정상에 등극했다. 레이스 중반 선두로 치고 나간 뒤 속도를 끌어올리며 경쟁자들을 압박했다. 마지막 순간 인코스를 파고들며 김민지(한국체대)를 제치고 역전에 성공했다.

김민지가 2위, 심석희(서울시청)가 3위를 차지했다.

이어 열린 500m에서도 최민정은 43초632의 기록으로 다시 한 번 가장 먼저 결승선을 통과했다. 초반부터 선두를 잡은 뒤 단 한 차례도 자리를 내주지 않는 완벽한 레이스였다. 심석희와 김건희(성남시청)가 뒤를 이었다.

최민정은 1차 대회 성적까지 합산한 랭킹 포인트 149점을 기록해 심석희(76점), 김민지(55점)를 크게 따돌렸다. 이에 따라 오는 12일 열리는 여자 1000m 결과와 관계없이 종합 1위를 확정했다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정민(오른쪽)과 신동민이 16일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 5000m 준결선에서 1위로 골인한 뒤 서로 격려하고 있다. 2026.2.16 psoq1337@newspim.com

남자부에서는 신동민(화성시청)이 1500m에서 2분39초359로 1위에 올랐다. 배서찬(고양시청), 박지원(서울시청)이 뒤를 이었다.

이정민(성남시청)은 500m에서 40초980으로 정상에 섰다. 배서찬과 이규호(한국체대)가 나란히 2, 3위를 차지했다.

한편 2026 ISU 세계선수권 2관왕 임종언과 김길리는 규정에 따라 차기 시즌 대표팀에 자동 선발된다.

이에 1∼2차 대회 남녀 종합 순위 1∼7위 선수가 태극마크를 얻는다. 임종언, 김길리와 함께 남녀부 1∼2위에 오른 선수들은 차기 시즌 국제대회 개인전 출전 자격이 부여된다.

football1229@newspim.com