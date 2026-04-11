안세영, 심유진 꺾고 아시아선수권 결승 진출…배드민턴 '그랜드슬램' 초읽기

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = '셔틀콕 여제' 안세영(삼성생명)이 아시아선수권대회 준결승에서 집안 싸움 끝에 승리하며 그랜드슬램 달성을 눈앞에 뒀다.

세계랭킹 1위 안세영은 11일 중국 닝보 올림픽 스포츠센터에서 열린 2026 아시아배드민턴선수권대회 여자 단식 준결승에서 후배 심유진(세계 15위·인천국제공항)을 세트 스코어 2-0(21-14 21-9)으로 완파하고 결승에 진출했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 안세영. [사진=BWF] 2026.04.10 psoq1337@newspim.com

안세영은 1게임 15-14 접전 상황에서 내리 6점을 따내며 1세트를 가져왔다. 이어 2게임에서는 초반 10연속 득점을 몰아치며 일찌감치 승기를 잡았고, 단 한 차례도 주도권을 내주지 않은 채 36분 만에 경기를 마무리했다.

아시아선수권대회는 세계배드민턴연맹(BWF) 슈퍼 1000급 대회다. 한중일과 동남아시아를 대표하는 배드민턴 선수들이 출전한다.

이번 결승 진출로 안세영은 2023년 준우승 이후 3년 만에 다시 정상 도전에 나선다. 특히 이번 대회는 안세영에게 '마지막 퍼즐'과도 같다. 이미 올림픽과 세계선수권, 아시안게임 금메달을 모두 보유한 안세영은 아시아선수권 우승을 차지할 경우 커리어 그랜드슬램을 완성하게 된다.

안세영은 결승에서 왕즈이(세계 2위)와 야마구치 아카네(세계 4위) 경기 승자와 맞붙는다. 통산 상대 전적에서는 두 선수 모두에게 우위를 점하고 있어 우승 가능성도 높게 점쳐진다.

다만, 직전 대회였던 전영오픈 결승에서 왕즈이에게 패해 36연승 행진이 중단되기도 했다. 그래도 여전히 통산 상대 전적은 18승 5패로 앞선다. 야마구치를 상대로도 지난해 7전 6승으로 우위다.

[버밍엄 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=안세영(왼쪽)과 왕즈이가 9일(한국시간) BWF 월드투어 슈퍼 1000 전영오픈 여자 단식 시상식에서 포즈를 취하고 있다. 2026.3.9 psoq1337@newspim.com

한편 혼합복식에서는 김재현(요넥스)-장하정(인천국제공항) 조가 돌풍을 이어가며 결승에 올랐다. 세계랭킹 147위인 이들은 준결승에서 와타나베 유타-다구치 마야 조(세계 51위)를 2-0(21-18 21-11)으로 꺾었다.

김재현-장하정 조는 월드투어급 대회 첫 호흡에도 불구하고 결승까지 오르며 한국 배드민턴의 새로운 복식 카드로 떠올랐다.

football1229@newspim.com