'세계 1위' 안세영, 30분 만에 8강行 확정…세계 제패까지 얼마 안 남아

AI 핵심 요약beta
- 안세영이 9일 아시아배드민턴선수권 16강에서 응우옌투이린을 2-0 완승했다.
- 30분 만에 역전 없이 독보적 경기력을 선보였다.
- 8강 미야자키 토모카와 맞붙으며 우승 도전한다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=세계 1위의 품격은 달랐다. 안세영이 30분 만에 경기를 끝내고 다음 라운드 진출을 확정했다.
여자단식 세계 1위 안세영이 9일 중국 닝보 올림픽 스포츠센터에서 열린 2026 아시아배드민턴선수권대회 여자 단식 16강전에서 응우옌 투이린(베트남, 26위)을 상대로 2-0(21-7, 21-6) 완승을 거뒀다.
안세영은 시작 30분 만에 경기를 끝냈다. 단 한번도 역전을 허용하지 않은 독보적인 모습을 보였다.
아시아선수권대회는 한중일과 베트남 등 쟁쟁한 선수들이 모이는 대회로 세계배드민턴연맹(BWF) 슈퍼 1000급이다. 안세영은 유독 이 대회 우승과 연이 닿지 않았다. 2022년 동메달, 2023년 은메달에 그쳤고, 2024년과 지난해에는 부상 여파로 우승에 도전하지 못했다. 이번 대회에서는 반드시 우승컵을 들어 아시아 정상에 오르겠다는 각오로 도전 중이다.
안세영은 올림픽, 세계선수권대회, 아시안게임 등 메이저급 대회에서 모든 포디움 맨 위에 섰다. 이제 아시아선수권대회만이 남았다. 배드민턴계에서는 그랜드슬램, 올포디움처럼 세계 제패를 설명하는 단어는 없다.
한편 이날 승리한 안세영은 8강에서 미야자키 토모카(일본)을 만난다.
willowdy@newspim.com