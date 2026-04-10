이상일 용인특례시장, 양지4리 아파트 공사 현장 점검

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주민 불편 해소 대책 강력 요청

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장이 10일 처인구 양지읍 양지4리 아파트 신축공사 현장을 찾아 비산먼지·소음·교통 정체 등 주민 불편 해소 대책을 시공사에 강력 당부했다.

10일 이상일 용인특례시장이 처인구 양지읍 아파트 신축공사 현장에서 주민들과 비산먼지 등 문제에 대해 논의하고 있다.[사진=용인시]

이 시장은 양지4리 비상대책위원회 박광현 위원장과 주민, ㈜서희건설·SM스틸 관계자들과 간담회를 열고 현장 애로사항을 점검했다.

아파트 공사장과 주변 도로를 직접 살피며 "주민들이 오랜 불편을 겪고 집단민원까지 낸 만큼 비산먼지·소음·토사 유출 문제를 적극 해결해 달라"고 촉구했다.

이 시장은 "공사 관계자들이 이 지역 주민 입장에서 역지사지하며 문제를 풀어주길 바란다"며 시 관계자들에게도 중재 역할을 주문했다.

앞서 인근 종교시설 공사현장도 방문해 비산먼지·소음·진출입로 개선을 종교단체에 요구했다.

해당 관계자는 "주민 소통 부족을 인정하고 앞으로 자주 만나 해결책을 마련하겠다"고 말했다.

10일 이상일 용인특례시장이 처인구 양지읍 아파트 신축공사장을 찾아 현장을 점검하고 있다.[사진=용인시]

양지읍 양지리에서는 SM스틸 시공 '클러스터용인 경남아너스빌'(997세대)과 서희건설 시공 '용인양지 서희스타힐스'(1265세대) 공사가 진행 중이다.

대책위는 하천 오염·보행자 안전·도로 확장 등을 요구했다. SM스틸 관계자는 "국공유지 매입 후 도로를 2차선에서 3~4차선으로 확장하고, 살수차·세륜시설로 먼지 최소화, 출퇴근 시간 차량 조절로 교통 혼잡 해소하겠다"고 밝혔다.

서희건설 관계자는 "착공 전이지만 교통인력 배치와 공사차량 통행 최소화 등 대책을 마련하겠다"고 약속했다.

seraro@newspim.com