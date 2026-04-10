코르티스 미니 1집, 207만장 판매고…역대 K팝 데뷔 앨범 최다 기록

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 코르티스가 역대 K팝 그룹의 데뷔 앨범 판매량 최다 기록을 갈아치웠다.

10일 하이브 뮤직그룹 레이블 빅히트 뮤직에 따르면 코르티스의 미니 1집 '컬러 아웃사이드 더 라인스(COLOR OUTSIDE THE LINES)' 누적 판매량이 206만 9663장(써클차트 4월 4일까지 집계 기준)을 기록했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 빅히트 뮤직의 신인 보이그룹 코르티스(CORTIS)가 18일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 열린 데뷔 기념 미디어 쇼케이스에서 수록곡인 고(Go!) 무대를 선보이고 있다. 2025.08.18 ryuchan0925@newspim.com

이 앨범은 지난해 9월 발매 이후 꾸준히 판매량을 늘렸다. 특히 초동 판매량(43만 6367장) 집계가 끝난 후로도 화력을 유지했다. 같은 달 50만 장, 11월 100만 장, 올해 2월 200만 장을 차례로 넘겼다.

'컬러 아웃사이드 더 라인스'는 다섯 멤버가 음악, 안무, 영상 등을 공동 창작하는 '영 크리에이터 크루'로서 첫선을 보인 앨범이다. 세상이 정한 기준과 규칙에서 벗어나 자유롭게 사고한다는 팀의 의지를 담았다.

음원 또한 강세다. 수록곡 '고(GO!)'와 '패션(FaSHioN)'은 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 각 1억 회 이상 재생됐고, 전체 앨범의 누적 재생 수가 4억 회를 돌파하는 등 여전히 뜨거운 인기를 얻고 있다.

코르티스는 이 같은 압도적 기세 속에 오는 4월 20일 신보 타이틀곡 '레드레드(REDRED)'를 발표한다. 앨범에 담길 6개 트랙 중 타이틀곡을 먼저 선보인 후 '릴리즈 파티'와 음악방송 출연 등 활발한 활동에 나설 예정이다.

미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)'은 5월 4일 공개된다. 이 앨범 역시 예약 판매가 시작된 지 2주 만에 선주문 196만 9384장을 달성했다.

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