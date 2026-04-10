코르티스, 신보 선주문량 200만 육박…'더블 밀리엔셀러' 예고

AI 핵심 요약beta
- 코르티스가 10일 새 앨범 선주문 196만 장을 돌파했다.
- 데뷔 앨범 초동의 4배를 넘어 더블 밀리언셀러 기대를 모았다.
- 스포티파이 사전 저장 65만 회로 글로벌 3위에 올랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 코르티스(CORTIS)의 새 앨범 선주문량이 196만 장을 넘겼다.
10일 음반 유통사 YG플러스와 유니버설 레코드에 따르면 코르티스의 미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)' 선주문량이 전날(9일)까지 총 196만 9384장으로 집계됐다.
이는 지난 3월 27일 예약 판매가 시작된 지 2주 만이다. 이 앨범은 일주일 만에 선주문 122만 7986장을 기록했고 이후 한 주 만에 약 74만 장이 더 늘었다.
데뷔 앨범 '컬러 아웃사이드 더 라인스(COLOR OUTSIDE THE LINES)'의 초동 판매량(43만 6367장) 4배를 훌쩍 뛰어넘는 숫자다.
이 같은 추이라면 2연속 '더블 밀리언셀러'에 대한 기대감이 커지고 있다.
코르티스의 미니 1집 음반 누적 판매량은 꾸준한 팬덤 유입에 힘입어 써클차트 기준 발매 약 3개월 만에 100만 장, 6개월 만에 200만 장을 돌파했다.
데뷔 앨범을 '더블 밀리언셀러' 반열에 올려놓은 K팝 그룹은 코르티스가 역대 두 번째다.
글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 이들이 지금까지 발표한 모든 곡의 합산 누적 스트리밍 수는 현재 4억 7000회를 넘겼다.
특히 수록곡 '고(GO!)'와 '패션(FaSHioN)'은 각 1억 회 이상 재생됐다. 코르티스의 인스타그램과 틱톡 팔로워 수도 각각 1000만 명이 넘는다.
이러한 기세가 컴백 열기로 고스란히 이어지고 있다. 미니 2집 '그린그린'의 스포티파이 사전 저장 수는 65만 7000회에 달해, 9일 자 스포티파이 '카운트다운 차트 글로벌' 3위에 안착했다.
이는 세계적인 팝스타 올리비아 로드리고, 미국 인기 싱어송라이터 노아 카한의 신작 바로 뒤를 잇는 순위다.
'그린그린'은 팀이 지향하는 것과 경계하는 것을 주제로 한 앨범으로, 총 6곡이 수록된다. 코르티스는 4월 20일 타이틀곡 '레드레드(REDRED)'를 먼저 공개하고 '릴리즈 파티', 음악방송 등 활발한 활동에 나선다.
alice09@newspim.com