경기도교육청국제교육원, 다문화 학교장 '글로벌 리더십' 강화

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이주배경 학생 밀집교·정책학교 교장 20명 참여... 7~10일 제주서 운영

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청국제교육원이 급증하는 이주배경 학생들에게 최적화된 교육 환경을 제공하기 위해 일선 학교장들의 다문화 교육 리더십과 글로벌 소통 역량 강화에 나섰다.

학교장들의 다문화 교육 리더십과 글로벌 소통 역량 강화에 나섰다. [사진= 경기도교육청]

경기도교육청국제교육원은 지난 7일부터 10일까지 제주 글로벌역량지원센터에서 경기도 내 중·고등학교 교장을 대상으로 '2026 다문화 학교 운영을 위한 중등 교장 리더십 직무연수'를 운영했다고 밝혔다.

이번 연수에는 이주배경 학생 비율이 30% 이상인 학교와 다문화교육 정책학교 등 현장에서 다문화 교육을 진두지휘하는 학교장 20명이 참여했다. 연수는 단순한 이론 전달을 넘어 '다문화 학교경영 리더십'을 실질적으로 키우는 데 초점을 맞췄다.

참가자들은 ▲세계시민교육▲협력적 설계▲지속가능발전 등 미래 교육의 핵심 가치를 주제로 강의와 토론, 체험 활동을 이어갔다. 특히 모든 과정은 원어민 강사와 함께 영어와 한국어를 병행해 진행됐으며 학교장들이 직접 영어로 토론하고 분임 활동에 참여하며 글로벌 리더로서의 소통 역량을 다졌다.

연수에 참여한 학교장들은 각 학교 현장에서 겪는 다문화 학생 맞춤형 지원 사례를 공유하고 학부모 및 지역사회와의 협력 방안에 대해 열띤 토론을 벌였다. 이 과정에서 중·고교라는 학교급의 경계를 넘어 지속 가능한 다문화 교육 협력 모델을 함께 구상하기도 했다.

교육 현장의 리더들이 직접 다양성을 존중하며 함께 성장하는 학교 교육의 비전을 공유함으로써 향후 경기 교육이 지향하는 '글로벌 인재 양성'의 기반이 더욱 공고해질 것으로 기대된다.

박숙열 경기도교육청국제교육원장은 "이번 연수가 세계를 품는 경기교육을 실현하기 위해 학교장들의 글로벌 마인드와 학교경영 리더십을 한 단계 끌어올리는 중요한 계기가 됐길 바란다"고 전했다.

글로벌 리더십 프로그램을 지속적으로 개발해 지원할 방침이다. [사진= 경기도교육청]

도교육청국제교육원은 앞으로도 학교 현장의 요구를 반영한 다양한 글로벌 리더십 프로그램을 지속적으로 개발해 지원할 방침이다.

beignn@newspim.com