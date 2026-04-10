장수군, 재택의료센터 운영…거동 불편 어르신 통합돌봄 강화

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의사·간호사 가정 방문…의료·요양·복지 연계 서비스

병원 방문 어려운 어르신 대상…지역 중심 돌봄체계 구축

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 거동이 불편한 어르신을 위한 장기요양 재택의료센터 운영을 본격 추진하며 지역 통합돌봄 강화에 나섰다.

군은 지난달 27일부터 시행된 의료요양 통합돌봄 정책에 맞춰 지역 의료기관과 협력해 재택의료센터를 운영한다고 10일 밝혔다.

장기요양 재택의료센터 운영[사진=장수군] 2026.04.10 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 장기요양등급 판정자 가운데 병원 방문이 어려운 어르신이 가정에서 의료·요양·돌봄 서비스를 통합적으로 받을 수 있도록 지원하는 것이 핵심이다.

군은 지난해 김문철내과의원과 협약을 체결하고 국민건강보험공단 협업형 장기요양 재택의료센터 시범사업에 선정되며 운영 기반을 마련했다.

재택의료센터는 장계면 김문철내과의원과 군 보건의료원이 협력해 운영되며, 의사는 월 1회, 간호사와 사회복지사는 월 2회 대상 가정을 방문해 진료와 간호서비스를 제공한다.

또한 만성질환 관리와 건강상담은 물론 다양한 복지서비스까지 연계해 대상자 중심의 통합관리를 지원할 계획이다.

서비스 이용 시에는 일정 수준의 본인부담금이 발생할 수 있으며, 이용 희망자는 주소지 읍·면사무소에서 상담 및 신청이 가능하다.

이미란 주민복지과장은 "재택의료센터를 통해 의료 접근성이 낮은 어르신들의 건강 관리가 한층 개선될 것으로 기대된다"며 "의료·요양·복지 연계를 강화해 지역 통합돌봄체계를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com