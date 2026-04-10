천호성 전북교육감 예비후보 "육아시간 업무대행 수당 도입 추진"

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교육청 최초 제도 도입 공약…행정직 근무여건 개선

월 최대 15만원 지급…"일·가정 양립 공직문화 조성"



[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북교육감 예비후보가 교육청 소속 지방공무원의 근무환경 개선을 위한 '육아시간 업무대행 수당 지급 제도' 도입을 공약으로 제시했다.

천 예비후보는 10일 "지방공무원의 일·가정 양립을 지원하고 행정직 공무원의 근무 만족도를 높이기 위해 전국 최초로 교육청 단위 육아시간 업무대행 수당 제도를 도입하겠다"고 밝혔다.

천호성 전북교육감 예비후보[사진=천호성 캠프] 2026.04.10 lbs0964@newspim.com

현행 지방공무원 복무규정에 따르면 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하 자녀를 둔 공무원은 하루 최대 2시간의 육아시간을 사용할 수 있다.

그러나 학교 행정실 등 현장에서는 업무 공백을 동료 공무원이 대신 맡는 경우가 많지만 이에 대한 별도 보상 체계는 없는 상황이다.

특히 2~3명의 소수 인력으로 운영되는 학교 행정실 특성상 육아시간 사용 시 남은 직원들의 업무 부담이 커지는 구조라는 점이 문제로 지적돼 왔다.

이에 천 예비후보는 육아시간 사용자의 업무를 대신 수행한 공무원에게 월 10시간 이상 대행 시 5만 원에서 최대 15만 원까지 수당을 지급하는 방안을 추진할 계획이다.

천 예비후보는 "동료의 업무를 대신 수행하는 공무원의 노력에 정당한 보상이 필요하다"며 "육아시간 제도를 눈치 보지 않고 사용할 수 있는 공직문화를 만들어야 한다"고 강조했다.

이어 "아이 키우는 공직자가 배려받고, 동료의 수고가 존중받는 조직 문화를 만들겠다"며 "현장의 목소리를 정책으로 바꾸는 교육감이 되겠다"고 밝혔다.

한편 해당 제도 도입에 따른 연간 소요 예산은 약 1억 8900만 원 수준으로, 교육청 전체 예산 대비 부담이 크지 않을 것으로 예상된다.

lbs0964@newspim.com