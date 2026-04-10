익산시, 직원 통근버스 시범 운영…에너지 절약·교통 개선 기대

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차량 2부제 대응책 마련…출퇴근 불편 해소·탄소 저감 효과

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 국제적인 자원 수급 불안에 따른 에너지 절약 정책에 발맞춰 직원 전용 통근버스 시범 운영에 나선다.

시는 정부의 공공기관 차량 2부제 시행에 따른 후속 조치로, 직원들의 출퇴근 불편을 해소하고 안정적인 행정 서비스 제공을 위해 오는 13일부터 통근버스를 운영한다고 10일 밝혔다.

직원 통근버스 시범 운영[사진=익산시] 2026.04.10 lbs0964@newspim.com

차량 2부제는 차량 번호 끝자리에 따라 홀수·짝수 날짜에 운행을 제한하는 제도로, 공공기관부터 승용차 이용을 줄여 에너지 절약을 실천하는 정책이다.

이에 따라 시는 통근버스 2개 노선을 마련했다. 1호차는 모현·송학동, 2호차는 영등·부송동을 중심으로 주요 거점을 연결한다.

통근버스 운영은 직원 편의뿐 아니라 시민 편익 증진에도 도움이 될 것으로 기대된다. 출퇴근 시간대 시청 인근 교통 체증 완화와 주차난 해소로 시민 접근성이 개선될 전망이다.

또한 대형버스를 활용해 승용차 이용을 줄임으로써 탄소 배출 저감 등 기후 위기 대응 효과도 기대된다.

시는 시범 운영 기간 동안 이용 현황과 의견을 반영해 노선과 배차 시간을 탄력적으로 조정할 계획이다.

시 관계자는 "자원 안보 위기 상황에서 공공기관의 에너지 절약 실천은 필수적"이라며 "직원 편의와 시민 서비스 향상을 동시에 도모하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com