남해군, 해빙기 도로 안전 선제 대응…부실시공 차단·안전 확보

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사후관리 체계 구축 방침

[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군은 해빙기를 맞아 관내 주요 도로 전반에 대한 안전 점검을 완료했고 봄철 도로 평가 대비 점검을 지속하고 있다고 10일 밝혔다.

이는 안전사고를 사전에 예방하고 군민 불편을 최소화하기 위해서다.

장충남 남해군수가 관내 주요 도로 전반에 대한 안전 점검을 하고 있다.[사진=남해군]2026.04.10

지방도, 군도 및 농어촌도로를 포함한 도로망 전반을 대상으로 한 이번 점검에서는 육안 점검을 넘어 포장 상태, 노면 균열 및 침하 여부, 배수시설 기능, 구조물 안정성 등 핵심 위험 요소를 집중적으로 점검하는 방식으로 추진됐다.

현장별로 시공 상태의 적정성, 자재 품질, 구조물 시공 기준 준수 여부 등을 확인, 부실시공 가능성을 사전에 차단하고 공사 완성도를 극대화하는 데 행정력을 집중했다.

점검 결과, 경미한 사항은 현장에서 시정 조치했으며, 보수가 필요한 구간에 대해서는 우선순위를 반영해 신속한 정비계획을 수립·추진한다.

문제 발생이 우려되는 구간에 대해서는 지속적인 모니터링 체계를 구축해 사후관리까지 강화할 방침이다.

장 군수는 지난 8일 군도 12호선(시문∼동천 확포장 공사 현장을 방문해 도로공사 품질 및 안전관리 상황)도 점검했다.

장충남 군수는 "도로는 군민의 일상과 직결된 가장 기본적인 안전 인프라이자 생명선과도 같은 시설"이라며 "작은 균열 하나도 결코 가볍게 넘기지 않겠다는 각오로 전수 점검에 임해 달라"고 말했다.

m25322532@newspim.com