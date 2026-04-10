고창군, '유용미생물 바로배송' 호응…농가 생산성 향상

AI 핵심 요약beta
- 고창군이 10일 유용미생물 바로배송 서비스 호응을 밝혔다.
- 4월 공급량이 작년보다 17% 증가했다.
- 9월 자동 공급시설 완공으로 주 5일 체계 구축한다.
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북부권 자동공급시설 구축 예정…상시 공급 체계 강화
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 전국 최초로 도입한 '유용미생물 바로배송 서비스'가 농·축산인들로부터 큰 호응을 얻으며 고품질 농산물 생산 지원 정책으로 자리잡고 있다고 10일 밝혔다.
고창군에 따르면 4월 기준 유용미생물 공급량은 지난해 같은 기간보다 17% 증가한 것으로 나타났다.
이는 지난해 5월부터 시행된 바로배송 서비스가 현장에 안정적으로 정착한 결과로 분석된다.
기존에는 농업인이 미생물배양장을 직접 방문해야 했지만, 현재는 12톤 규모 탱크로리 차량이 각 읍·면을 순회하며 직접 공급하는 방식으로 운영되고 있다.
군은 오는 9월 '북부권 미생물 자동 공급시설'이 완공되면 주 5일 상시 공급 체계를 구축해 서비스 효율성을 더욱 높일 계획이다.
이 같은 공급 방식 개선은 농산물 품질 향상은 물론 농가 경영비 절감에도 긍정적인 영향을 미치고 있다는 평가다.
오성동 고창군 농업기술센터 소장은 "바로배송 서비스가 일손이 부족한 농가에 실질적인 도움이 되고 있다"며 "앞으로도 현장 중심 기술지원과 품종 보급을 통해 농가 소득 증대에 힘쓰겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com