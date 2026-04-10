[종합] 해남 땅끝항 여객선 화재 1시간 30분 만에 진화…인명피해 없어

AI 핵심 요약beta
- 전남 해남 땅끝항에 정박 중인 여객선 뉴장보고호 2층 객실에서 10일 오전 불이 났다.
- 소방당국이 65명 인력과 장비 18대를 투입해 1시간 32분 만에 진화했다.
- 승객 2명의 신고로 초기 대응이 빨라 인명 피해는 없었다.
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[해남=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 해남 땅끝항에서 출항을 앞둔 여객선 객실에서 불이 나 소방당국이 1시간 32분 만에 진화했다.
10일 전남소방본부에 따르면 이날 오전 7시 45분께 해남군 송지면 송호리 땅끝항 여객선터미널에 정박 중이던 '뉴장보고호'(621톤, 정원 440명) 2층 객실에서 불이 났다.
이 선박은 오전 8시 완도 노화 산양항으로 출항할 예정이었다.
사고 당시 현장에 있던 첫 승객 2명이 연기를 발견해 신고했다.
화재는 선박 내 3층 갑판까지 번지는 등 한때 확산 조짐을 보였지만 신고를 접수한 소방당국이 즉시 출동해 진압에 나섰다.
소방·경찰·해경 등 65명의 인력과 장비 18대가 투입돼 오전 9시 17분쯤 초진을 완료했다.
당시 사고 신고자는 승객 2명이었으며, 이들을 제외한 다른 승객은 아직 탑승하지 않은 상태였다. 관계자들이 신속히 대피해 인명 피해는 없었다.
소방본부는 현장 감식과 관계자 면담을 통해 정확한 발화 원인과 피해 규모를 조사할 계획이다.
해광운수 소속 뉴장보고호는 해남 땅끝항과 완도 노화 산양항을 운항하는 여객선으로 이날 출항 일정은 일시 중단됐다.
ej7648@newspim.com