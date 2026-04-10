[속보] 이창용 마지막 금통위...기준금리 2.50% 유지

10일 오전 통화정책방향 결정회의
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국은행 금융통화위원회(이하 금통위)가 10일 통화정책방향 회의에서 기준금리를 현재 연 2.50%에서 동결하기로 결정했다. 올해 세 번째 열린 이번 회의는 이창용 총재가 주재하는 마지막 금리 결정이다.
금통위는 지난해 7·8·10·11월과 올해 1, 2월, 그리고 이날까지 7차례 연속으로 금리를 동결했다. 이번 동결로 작년 7월 10일 이후 다음 회의(5월 28일) 전까지 약 11개월간 금리가 묶이게 됐다.
중동 전쟁 여파로 유가와 환율이 동반 상승한 가운데, 실물경제는 둔화되며 스태그플레이션 우려가 확대되고 있다. 이에 따라 기준금리를 인상하기도, 인하하기도 어려운 상황에서 금통위가 보수적인 동결 기조를 선택한 것으로 보인다.
자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.
romeok@newspim.com
금통위는 지난해 7·8·10·11월과 올해 1, 2월, 그리고 이날까지 7차례 연속으로 금리를 동결했다. 이번 동결로 작년 7월 10일 이후 다음 회의(5월 28일) 전까지 약 11개월간 금리가 묶이게 됐다.
중동 전쟁 여파로 유가와 환율이 동반 상승한 가운데, 실물경제는 둔화되며 스태그플레이션 우려가 확대되고 있다. 이에 따라 기준금리를 인상하기도, 인하하기도 어려운 상황에서 금통위가 보수적인 동결 기조를 선택한 것으로 보인다.
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