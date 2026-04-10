韩国推进旅游交通便利化 外国游客可实时在线购票

纽斯频通讯社首尔4月10日电 据韩国文化体育观光部（下称文体部）10日消息，文体部与韩国观光公社（旅游发展局）、韩国铁道公社及多家互联网和出行企业共同召开"旅游交通政企协商机制"会议，推进提升外国游客在韩交通出行便利性。

【插图=AI生成】

本次会议汇集Kakao Mobility、Naver、Klook等企业以及铁路、巴士、租车和支付等领域主要机构，重点围绕今年2月提出的地区旅游振兴方案，研究具体落实举措。

会议重点之一是推动面向外国游客的铁路在线购票服务。根据计划，Klook将与韩国铁道公社合作，于4月推出实时铁路票务预订服务。届时，外国游客可通过相关平台实时查询列车信息和座位情况，并使用多种货币及跨境支付方式完成购票。

此外，与会各方还将探讨将在线预订服务扩展至高速巴士和长途客运领域，并研究推出将交通与景区优惠相结合的"旅游通票"等综合服务模式。

近年来，韩国持续完善面向外国游客的交通与信息服务体系。韩国铁道公社已上线多语种网站及实时咨询服务，Kakao Mobility在其打车应用中扩展多种跨境支付方式，Naver等平台也加强了旅游信息的多语种支持。

在基础设施方面，支持海外银行卡支付的首尔地铁自动售票系统已投入使用，釜山等地相关系统也在推进中。同时，部分地区正探索跨区域公交和需求响应型公交服务，以提升交通与旅游资源的衔接能力。

文体部表示，随着韩流文化在全球影响力不断扩大，来韩外国游客数量持续增长。下一步将通过完善交通服务体系，引导旅游需求从首都地区向全国范围拓展，进一步提升整体旅游服务水平。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社