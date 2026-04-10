부산시, 사회적경제기업 사업개발비 지원 모집

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 10일 29일까지 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 참여기업을 모집한다.
- 지원 대상은 사회적기업 등이며 총 2억8500만 원으로 기업당 최대 2000만 원을 준다.
- 16일부터 29일 온라인 접수하며 5월 말 전문가 심사를 통해 선정한다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 오는 29일까지 사회적경제기업 자립 기반 강화를 위해 사업개발비 지원사업 참여기업을 모집한다고 10일 밝혔다.
지원 대상은 (예비)사회적기업, 마을기업, 사회적협동조합, 자활기업(법인)이다. 총 2억8500만 원을 투입해 기업당 최대 2000만 원(기술개발·품질개선·시제품 제작 등)을 지원하며, 기업당 최대 2회 가능하다.
참여기업은 사전 검토와 현장 실사 후 5월 말 전문가 심사위원회를 통해 선정된다. 사회적경제기업은 연대·협력 기반 운영으로 양극화 해소와 일자리 창출 등을 추구하는 기업을 뜻한다.
오는 16일부터 29일까지 사회적기업 포털 통합사업관리시스템으로 온라인 접수한다.
김봉철 디지털경제실장은 "사회적경제기업은 취약계층의 일자리 창출과 서비스 제공 등 공동체의 이익을 위해 앞장서는 소중한 자산"이라며 "이들이 추구하는 사회적 가치가 우리 사회에 확산될 수 있도록 지속 가능한 생태계 조성에 나서겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com